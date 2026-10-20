À Choisy-au-Bac, le complexe André Mahé renaît après l’incendie

La commune de Choisy-au-Bac a inauguré la réhabilitation complète du complexe sportif André Mahé le samedi 17 octobre 2026 à 10 h 30. La cérémonie s’est déroulée en présence de Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise, de Danielle Carlier et d’Éric de Valroger, conseillers départementaux du canton de Compiègne Nord, à l’invitation du maire, Xavier de Valence.

Le projet a été lancé après l’incendie qui a touché le site en 2021. Les travaux ont permis de reconstruire un équipement adapté aux besoins des associations locales et conforme aux exigences actuelles en matière de performance énergétique, d’isolation thermique et acoustique. Le complexe est désormais conçu comme un lieu de rencontre, de partage et de mutualisation.

La nouvelle organisation rassemble sur un même site les activités sportives et culturelles. L’Atelier Musical de l’Oise y a notamment rejoint les associations déjà présentes. Les structures résidentes souhaitent également favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et développer le sport-santé, deux enjeux auxquels le Département est attaché.

Avant l’incendie, le complexe accueillait plus de 1 100 usagers réguliers, ainsi que les élèves des écoles de la commune. Pour accompagner la réhabilitation de cet équipement, le Conseil départemental de l’Oise a mobilisé un million d’euros. Cette contribution participe au maintien d’une offre de services, de loisirs et de pratique sportive au bénéfice des habitants.