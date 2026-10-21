Le BCM renaît de ses cendres

Portrait

Bastion historique du basket français, le BCM Gravelines-Dunkerque était au bord d’une faillite sportive et financière il y a trois ans lorsqu’un gigantesque incendie a ravagé le Sportica, antre mythique du club. Depuis ce drame, le BCM s’est relevé, et figure toujours parmi l’élite du basket français, grâce à un modèle économique robuste.