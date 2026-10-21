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Portrait

Le BCM renaît de ses cendres

Bastion historique du basket français, le BCM Gravelines-Dunkerque était au bord d’une faillite sportive et financière il y a trois ans lorsqu’un gigantesque incendie a ravagé le Sportica, antre mythique du club. Depuis ce drame, le BCM s’est relevé, et figure toujours parmi l’élite du basket français, grâce à un modèle économique robuste.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026
<p>Ces mots scandés par un supporter au lendemain de l’incendie ravageur du Sportica, survenu le 25 décembre 2023, Scandée par un supporter résume à elle seule la résilience dont ont fait preuve le club et ses supporters. «Aucun incendie n’éteindra notre passion». Sans salle ni matériel en plein milieu d’une saison régulière, le club entouré de ses partenaires et des collectivités a dû trouver des solutions en urgence : «<em>Aucun club n’a vécu ce qu’on a vécu, ça a été une course contre la montre. Il a fallu trouver une salle d’entraînement, une salle de match, et racheter tout le matériel. L.

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