Le BCM renaît de ses cendres

Sport
Emploi, citoyenneté, sport : une journée dédiée aux jeunes à Metz-Borny
21/10/2026 LGFR
Metz (57)
Bastion historique du basket français, le BCM Gravelines-Dunkerque était au bord d’une faillite sportive et financière il y a trois ans lorsqu’un gigantesque incendie a ravagé le Sportica, antre mythique du club. Depuis ce drame, le BCM s’est relevé, et figure toujours parmi l’élite du basket français, grâce à un modèle économique robuste.
Cette année, le BCM vise le maintien dans l'élite le plus rapidement et sereinement possible. © Antoine Touchard
Romuald Coustre, manager général du BCM Gravelines-Dunkerque. © Laurent Mayeux
© Laurent Mayeux
Romuald Coustre. © Laurent Mayeux
Les joueurs s’entraînent à Norbert Merlen pour les entraînements. © Laurent Mayeux
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