Hem : le groupe Positive rachète l'entreprise Humanlinker

Positive, la plateforme d'outils marketing connectés, vient d'annoncer une nouvelle acquisition. Elle renforce le chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros du groupe, après un refinancement de près de 110 millions le mois dernier pour accélérer la croissance à l'international. Avec l'acquisition d'Humanlinker, spécialiste français de la prospection et de la vente assistée par intelligence artificielle, Positive enrichit son portefeuille existant, en complémentarité de ses solutions de CRM et de marketing. Fondée fin 2020, Humanlinker (siège à Paris) compte plus de 350 clients et des utilisateurs dans plus de 100 pays. L'entreprise avait déjà levé 3 millions d'euros depuis sa création par Thibault Brioland et Régis Viarre.

Positive annonce donc renforcer «sa présence sur l'ensemble du cycle commercial, de l'identification des prospects jusqu'à la fidélisation des clients». Le groupe complète donc ses solutions de marketing, d'engagement client et de gestion commerciale avec désormais, des capacités avancées de prospection personnalisée par l'IA.

Solutions intégrées

Ce rapprochement a été déjà été concrétisé par l'intégration des deux solutions d'Humanlinker et de Positive noCRM pour les 8 000 utilisateurs de ce dernier. Humanlinker permet d'identifier, de comprendre et d'engager les prospects les plus pertinents, là où Positive noCRM facilite le suivi des opportunités et leur transformation en clients. A noter également que Thibault Brioland et Régis Viarre, cofondateurs de Humanlinker, prennent la direction du pôle Sales de Positive, qui réunit désormais noCRM et Humanlinker.

Acteur européen de référence du SaaS BtoB, le groupe Positive compte plus de 400 collaborateurs en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne. Son chiffre d'affaires a été multiplié par cinq en cinq ans.