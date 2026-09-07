Hem : le groupe Positive sécurise un refinancement de 106 M€

Le fonds d'investissement EMZ entre au capital du groupe Positive, rejoignant IDI, déjà actionnaire depuis 2020. Le nouveau pool bancaire du groupe fondé par Mathieu Tarnus est aujourd'hui composé du CIC, de la Caisse d'Epargne Hauts de France et de la Banque Populaire du Nord, partenaires de longue date du groupe. Arké et le Crédit Agricole viennent rejoindre le financement du développement de Positive. «Ce refinancement nous donne les moyens de continuer à consolider le marché européen des logiciels marketing tout en conservant une structure financière solide. Notre ambition est claire : faire de Positive la référence européenne des logiciels marketing souverains, conçus pour répondre aux besoins des PME de 10 à 1 000 salariés» a commenté Mathieu Tarnus, fondateur et président du groupe.

Croissances externes

Depuis cinq ans, Positive a réalisé plus d'une dizaine d'acquisitions et se structure autour de quatre activités : le référencement naturel (Positive Surfer), une plateforme d'engagement et de relation client (Positive User), la gestion et l'analyse des réseaux sociaux (Public Iconosquare) et la signature d'e-mails professionnels et des campagnes de communication par signature (Positive Signitic).

Le groupe Positive affiche un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros et ambitionne d'atteindre les 200 millions à horizon 2030. Il emploie plus de 400 collaborateurs répartis en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne.