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Aisne : Bosch ouvre une nouvelle piste d'essai unique en France

Le centre d’essais Bosch de Juvincourt, près de Laon, vient d’inaugurer une nouvelle piste de freinage basse adhérence. Cette infrastructure inédite en France est capable de reproduire toute l’année des conditions de verglas et de neige tassée. Et va donc permettre aux constructeurs automobile de tester leurs véhicules toute l’année, y compris en dehors de la période hivernale.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>Une nouvelle piste, une technologie innovante et à travers elles, c’est l’ambition de Bosch France qui se trouve incarnée. La branche française de la multinationale allemande dont l’une des activités principales est d’être un équipementier pour l’industrie automobile, a inauguré il y a quelques semaines une infrastructure unique en France. Dans son centre d’essais de Juvincourt dans l’Aisne, «<em>un cap stratégique a été franchi</em>» selon l’entreprise avec la mise en service de sa nouvelle piste de freinage basse adhérence (Brake Measurement Track BMT), la 33ème du site (voir encadré). Ce.

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