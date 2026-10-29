Aisne : Bosch ouvre une nouvelle piste d'essai unique en France

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Au Creusot, Interstis Solutions renforce l’alternative française aux géants américains du numérique
29/10/2026 A.B
Le Creusot (71)
Le centre d’essais Bosch de Juvincourt, près de Laon, vient d’inaugurer une nouvelle piste de freinage basse adhérence. Cette infrastructure inédite en France est capable de reproduire toute l’année des conditions de verglas et de neige tassée. Et va donc permettre aux constructeurs automobile de tester leurs véhicules toute l’année, y compris en dehors de la période hivernale.
Une nouvelle piste de freinage a été inaugurée. (c) Bosch
(c) Bosch
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29/10/2026 A.B
Le Creusot (71)
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