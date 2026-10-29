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Edysan : unité de recherche majeure à l'Université de Picardie Jules Verne d'Amiens

Aux côtés de Jérôme Buridant, directeur de l’unité Edysan, Jonathan Lenoir fait briller la recherche de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et du CNRS. Dans le Top 1% des scientifiques les plus cités au monde, le chercheur s’attache à comprendre les impacts du changement climatique sur notre environnement.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p><strong>À l’Université de Picardie Jules Verne, que se cache-t-il derrière l’UMR 7058 ?<br></strong>C’est l’Unité mixte de recherche du CNRS et de l’UPJV qui correspond au laboratoire Edysan, pour Écologie et dynamique des systèmes anthropisés. L’unité s’intéresse aux effets des changements dits globaux sur les écosystèmes et les agrosystèmes soumis à toutes les activités humaines. Les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes qui forment l’écosystème interagissent entre eux et avec leur environnement, du sol, à l’air et l’eau, lui-même modifié par l’humain. 84 personnes d.

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