Environnement
Nancy : plus de 100 décideurs attendus à la matinée sur la gestion de l'eau le 30 octobre
29/10/2026 L.R
Nancy (54)
Aux côtés de Jérôme Buridant, directeur de l’unité Edysan, Jonathan Lenoir fait briller la recherche de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et du CNRS. Dans le Top 1% des scientifiques les plus cités au monde, le chercheur s’attache à comprendre les impacts du changement climatique sur notre environnement.
Jonathan Lenoir au Pôle Santé Saint-Charles, l’un des trois sites universitaires de l’unité Edysan à Amiens. © Cyrille Struy
érôme Buridant, directeur de l’unité Edysan à l'UPJV d'Amiens. © Cyrille Struy
La forêt de l’Aigoual dans les Cévennes, l’un des terrains de jeu de Jonathan Lenoir, ici pour poser des capteurs d’analyses de l’eau. © Jonathan Lenoir
84 personnes dont une trentaine de permanents travaillent au laboratoire Edysan et font de la recherche fondamentale. © Cyrille Struy
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