Interview

Aux côtés de Jérôme Buridant, directeur de l’unité Edysan, Jonathan Lenoir fait briller la recherche de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et du CNRS. Dans le Top 1% des scientifiques les plus cités au monde, le chercheur s’attache à comprendre les impacts du changement climatique sur notre environnement.