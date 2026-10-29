Face à l'urgence climatique et au vieillissement des réseaux, comment les communes lorraines peuvent-elles moderniser leurs infrastructures hydrauliques ? Pour répondre à ce défi, le syndicat Les Canalisateurs de Lorraine réunit plus de 100 élus et experts sectoriels ce vendredi 30 octobre au Centre des Congrès Prouvé de Nancy, afin de leur livrer des outils concrets et des leviers de financement. L’introduction des débats sera assurée par Sébastien Streiff, délégué régional de l’organisation.

Des solutions concrètes pour moderniser les réseaux

Le cœur des échanges s'articulera autour de retours d’expériences réussis et de la présentation d’outils techniques adaptés aux collectivités. Les discussions aborderont directement la performance des réseaux de canalisations et la gestion durable de la ressource. De plus, un focus majeur sera mis sur les dispositifs d'accompagnement et les aides financières de l'Agence de l’Eau Rhin-Meuse, un levier crucial pour le financement des infrastructures locales.

Une forte mobilisation de la filière régionale

Plus de 100 participants sont attendus pour ce moment de partage, incluant des représentants de communes, des syndicats des eaux et des entreprises spécialisées. Deuxième syndicat de spécialité de la Fédération des Travaux Publics (FTP) Lorraine, Les Canalisateurs de Lorraine regroupent 35 entreprises du secteur. Cette forte mobilisation témoigne de la volonté collective de co-construire des solutions durables pour l'avenir des territoires.