Dégâts de gibier : Euville alerte sur la crise en Meuse

Une quarantaine de participants ont partagé un constat particulièrement préoccupant : la Meuse serait le premier département français touché par ce phénomène. Près de 3 000 hectares de terres agricoles ont été détruits cette année, représentant, selon les participants, l’équivalent de 34 millions de baguettes de pain perdues.

Agriculteurs, représentants de la chasse, services de l’État et de l’Office national des forêts ont confronté leurs analyses et témoignages. Xavier Arnould, président de la FDSEA, le président de la Fédération départementale des chasseurs, le sous-préfet de Commercy et l’ONF ont notamment pris la parole. Grégory Nivelle, chargé de la faune sauvage à la FNSEA, est intervenu en visioconférence.

Face à l’ampleur des destructions, la FDSEA appelle à dépasser les simples constats. Elle réclame une régulation réellement efficace des populations de sangliers, une baisse durable des dégâts et des résultats rapides sur le terrain. Pour la profession, les agriculteurs ne peuvent plus continuer à supporter seuls les conséquences de cette situation, qui menace directement leurs cultures et leur activité.