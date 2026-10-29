Fondée en 2014 au Creusot, Interstis Solutions a construit son développement autour des besoins des administrations locales. Ses fondateurs ont privilégié ce marché avant de chercher à toucher un public plus large. Cette orientation leur a permis d’acquérir une connaissance approfondie des contraintes des collectivités et de constituer un portefeuille de références. L’entreprise a ensuite décroché des contrats dans plusieurs régions, avant de travailler avec des ministères. Elle accompagne aujourd’hui 1 600 organisations et emploie plus de 60 personnes sur quatre sites : Le Creusot, Paris, Nantes et Montpellier. Lors d’une intervention au Club des Docks Numériques, à Dijon, son directeur technique et cofondateur, Nicolas Huez, a expliqué que cette progression reposait notamment sur une spécialisation initiale et une bonne maîtrise des procédures de marchés publics. « Mieux vaut commencer par être incontournable sur un marché ciblé que vouloir être partout sans en avoir les moyens », souligne-t-il. La surveillance des appels d’offres et la préparation des candidatures figurent parmi les leviers mobilisés.

Une offre souveraine en développement

L’entreprise a franchi une nouvelle étape en 2020 avec la création de Resana, un espace de travail numérique conçu pour les agents de l’État à la demande de la Direction interministérielle du numérique. En 2023, sa sélection dans le cadre d’un programme France 2030 a contribué au lancement d’Hexagone. Cette suite collaborative réunit six éditeurs et un hébergeur français autour d’une offre commune. Le projet vise à rassembler des expertises complémentaires pour proposer une solution adaptée aux organisations. Pour rivaliser avec les plateformes internationales, l’origine française des outils ne suffit toutefois pas. Les performances, la protection des informations, la facilité d’utilisation et les tarifs restent déterminants. Interstis Solutions souhaite désormais développer ses activités auprès des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Ces organisations cherchent notamment à diversifier leurs fournisseurs technologiques et à mieux contrôler leurs outils numériques.