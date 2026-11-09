Après de nombreuses années auprès des professionnels, Pains & Tradition teste la vente directe avec une première boutique à Thionville. Jusqu’ici tournée vers les professionnels, l’entreprise familiale s’adresse désormais aux particuliers. Sa boutique pilote a accueilli ses premiers clients le mercredi 4 novembre, rue du Maillet, à Thionville.

De la gastronomie professionnelle à la vente directe

Pains & Tradition a été fondée en 1998 par Jean Kircher, héritier de neuf générations de meuniers. Elle fabrique des pains et des viennoiseries haut de gamme pour la restauration et l’hôtellerie. Son travail repose sur des fermentations lentes, des gestes faits à la main et des matières premières choisies avec soin. Pour garder la maîtrise de sa farine, l’entreprise a récupéré en 2014 le moulin de la famille, à Ebersheim, en Alsace.

Au fil des années, l’entreprise s’est déployée à l’étranger sans quitter Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, où sa manufacture est installée depuis 2007. Elle compte aujourd’hui 130 collaborateurs et deux manufactures en Europe, la seconde se trouvant à Hautcharage, au Luxembourg. Ses produits sont vendus dans 12 pays et présents sur les tables de grands chefs.

Thionville, un premier test avant un réseau de franchises

Après avoir bâti son activité auprès des professionnels, l’entreprise veut à présent vendre directement aux consommateurs. La famille Kircher, à la tête de la marque, a choisi Thionville pour lancer ce projet. Nicolas Kircher en est le directeur général. Cette boutique servira de test grandeur nature : si le concept fonctionne, il pourrait être déployé dans un réseau de points de vente franchisés.

Ces dernières semaines, les équipes ont installé les équipements, aménagé les espaces et mis en place les produits. Reste maintenant à adapter l’offre aux habitudes de consommation des particuliers. La boutique permettra de tester plusieurs choix et de vérifier si les consommateurs répondent présent.