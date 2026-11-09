La Bourse de Paris termine en hausse avec la baisse des prix du brut

La Bourse de Paris a terminé en hausse lundi, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole et du retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, après les ventes de la semaine passée.

L'indice CAC 40 a gagné 1,16 % à 8.233,30 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,81 % à 8.139,00 points.

"L'appétit général pour le risque a été soutenu par une forte baisse des prix du pétrole brut", et avec lui, "le repli des rendements des obligations souveraines", souligne Patrick Munnelly, analyste pour Tickmill Group.

"L’atténuation des craintes inflationnistes liées à l'énergie a apporté un soulagement bienvenu après les fortes turbulences et les ventes massives de la semaine dernière", poursuit-il.

La baisse des prix du pétrole, sur fond d'espoirs diplomatiques au Moyen-Orient, apporte en effet un soulagement aux économies très exposées aux coûts de l'énergie, comme en Europe.

En parallèle, les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) sont à nouveau recherchées, après avoir traversé la semaine dernière une zone de fortes turbulences avec la victoire démocrate aux élections américaines de mi-mandat, qui fait craindre aux investisseurs que la régulation sur les centres de données soit fortement durcie.

STMicroelectronics s'est ainsi octroyé 5,30 % à 39,63 euros, prenant la tête du CAC 40 lundi, et Soitec 5,87 % à 99,88 euros.

Crédit Agricole se rapproche de Banco BPM

Le groupe bancaire français Crédit Agricole a proposé une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia, une "proposition amicale" après une montée à près d'un tiers du capital de la banque italienne, et dans un contexte de consolidation du secteur bancaire en Italie.

Le Crédit Agricole monte progressivement depuis plusieurs années au capital de Banco BPM, dont il est devenu le premier actionnaire. Sa récente montée à 29,6 % avait alimenté les spéculations sur un rapprochement entre les deux groupes.

Crédit Agricole a terminé quasi à l'équilibre (-0,32 % à 15,79 euros) quand Banco BPM a grimpé de plus de 10 % à Milan.

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