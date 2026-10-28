Et c'est parti pour le grand trot : dès jeudi et durant quatre mois, l'élite du trot mondial -jockeys, drivers et chevaux- foulera la piste mythique de Paris-Vincennes à l'occasion du meeting d'hiver 2026-2027.

Au programme 93 journées de courses, soit 779 épreuves au trot monté et attelé seront proposées aux turfistes jusqu'au 6 mars 2027.

Au cours de ces réunions, ce sont plus de 43 millions d'euros d'allocations qui seront distribués lors des 569 réunions à l'attelage et 210 réunions sous la selle.

Les aficionados des courses auront notamment l'occasion de revoir en piste le crack trotteur Idao de Tillard, en quête d'un triplé historique dans le Championnat du monde du trot attelé, après ses victoires en 2024 et 2025. Il fera son entrée dans le meeting dans le Prix du Bourbonnais le 13 décembre.

Grand absent l'hiver dernier, le champion dans les boxes de Thierry Duvaldestin avait été opéré de coliques.

"Idao va bien, il a retrouvé ses muscles. On ne l'entraîne pas trop fort car on ne veut pas casser la machine", a confié Thierry Duvaldestin à l'AFP.

"Dans ces grosses courses, il faut être fort sans surcharger le travail", a-t-il ajouté.

Le Prix de Bretagne donnera le coup d'envoi des épreuves préparatoires et qualificatives au Prix d'Amérique qui se courra comme chaque année le dernier dimanche de janvier.

Les trotteurs qui se classeront aux quatre premières places des Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne et Prix de Belgique obtiendront leur billet pour participer au Prix d'Amérique le 31 janvier. Le lauréat du Critérium Continental et celui du Prix Ténor de Baune obtiendront aussi leur visa pour l'Amérique.

Le dernier vainqueur du Prix d'Amérique, qui se dispute sur la distance classique des 2.700 mètres de la grande piste en mâchefer, est Hokkaido Jiel, mené par Franck Nivard.