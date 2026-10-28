Stellantis poursuit son lent redressement, l'Europe toujours faible

Stellantis a poursuivi son lent redressement au troisième trimestre, le constructeur automobile restant dans le rouge malgré la franche résorption des pertes colossales de 2025 mais il doit encore rassurer sur sa capacité à faire rentrer de l'argent dans ses caisses, surtout en Europe.

Avec une perte nette de 453 millions d'euros, la maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler, a été "à la hauteur des attentes" d'une situation "difficile", jugent les analystes de Jefferies dans une note.

Au troisième trimestre 2025, Stellantis avait accusé une perte nette de 4,5 milliards, lestée par de lourdes charges exceptionnelles liées au freinage de l'électrification des véhicules, notamment aux Etats-Unis.

Un an plus tard, il fait état d'une "amélioration de tous les indicateurs financiers", qu'il attribue à l'application du plan de redressement et d'économies dévoilé en mai par le patron du groupe, Antonio Filosa, un an après son arrivée aux commandes après la sortie précipitée de Carlos Tavares.

"Nous sommes convaincus que FaSTLAne 2030 (nom du plan stratégique, NDLR) est sur la bonne voie", s'est félicité M. Filosa lors d'une visioconférence de presse.

"Il est capital de continuer à progresser au quatrième trimestre (...) et nous prévoyons justement une forte accélération", a précisé M. Filosa.

L'Europe, toujours un point faible

Au cours du troisième trimestre, le groupe automobile aux 14 marques a redressé ses ventes (en hausse de 1%, à 37,6 milliards d'euros) et a amélioré sa marge opérationnelle à 0,7%.

La politique de prix élevés décidée par l'ancien patron, Carlos Tavares, avait rogné ses parts de marché.

Pour inverser cette tendance et relancer les ventes, M. Filosa mise sur l'exécution de son plan combinant amélioration de la qualité et de la tarification des produits, multiples lancements de modèles, en parallèle d'investissements dans les principales marques du groupe et d'un plan d'économies.

L'amélioration du chiffre d'affaires au troisième trimestre a été soutenue par une hausse des volumes en Europe élargie (UE, Norvège, Royaume-Uni et Suisse), où la marge opérationnelle reste cependant négative, à -2,2%, ce qui signifie que le constructeur y perd de l'argent.

"L'Europe reste le maillon faible", observent les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Vers une fin d'année plus solide

Malgré la baisse de ses prix, Stellantis continue de perdre des parts d'un marché européen qui n'a toujours pas retrouvé ses niveaux pré-pandémie et sur lequel sévit une féroce concurrence chinoise.

A l'inverse, en Amérique du Nord, un marché clé, Stellantis a vu son chiffre d'affaires reculer de 3 %, des arrêts de production estivaux ayant pesé sur les volumes de ventes. Malgré des campagnes de rappel, le groupe n'y perd cependant pas d'argent et conserve une marge opérationnelle de 0,4%.

Confronté à des stocks importants des concessionnaires dans la région, Stellantis prévoit de les ramener d'ici la fin de l'année à leur niveau de fin 2025.

Le géant automobile a confirmé ses objectifs financiers d'un retour cette année à une marge légèrement positive, avec une amélioration du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie, avant un retour dans le vert de ce dernier indicateur financier attendu en 2027.

Les investisseurs jugent un "redressement marqué de la trésorerie nécessaire au quatrième trimestre", soulignent les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Même si Stellantis s'attend àdes hausses des coûts d'ici la fin de l'année, en lien avec des campagnes de rappel et une hausse des prix des puces mémoire, il compte doubler ses économies au quatrième trimestre par rapport au troisième.

M. Filosa avait prévenu cet été, lors de la présentation des résultats semestriels de Stellantis, que le rétablissement du groupe prendrait du temps et que son quatrième trimestre serait plus solide que le troisième.