En Moselle, le public a choisi la Maison forestière du Spitzberg lors de la deuxième édition du concours «Patrimoine de Lorraine : à vous de voter !». Ce résultat vient donner un nouvel élan à un chantier engagé depuis plusieurs années pour sauver cette bâtisse située au cœur de la forêt de Dabo.

Un bâtiment chargé d’histoire

Construite entre 1900 et 1906, la Maison forestière du Spitzberg avait d’abord été conçue comme un relais de chasse pour l’empereur Guillaume II. Devenue propriété de l’État français en 1918, elle a ensuite été utilisée comme maison forestière jusqu’en 1974. Le bâtiment se distingue par son architecture singulière qui mêle deux influences : des vérandas et un style bavarois à l’avant, ainsi que des colombages à l’alsacienne à l’arrière. La conception de l’ensemble est attribuée à l’architecte prussien Richard Kuder.

Autrefois vide et dégradée, la bâtisse menaçait de disparaître. Depuis 2012, l’association Les Amis du Spitzberg travaille à sa sauvegarde. Ses bénévoles ont engagé plusieurs étapes de restauration avec le soutien de différents partenaires.

Ce que financeront les 10 000 euros

Du 19 octobre au 1er novembre 2026, les internautes ont voté pour départager douze sites, à raison de trois par département lorrain. Au total, 10 542 votes ont été enregistrés, et le Spitzberg l’a emporté en Moselle. Les 10 000 euros serviront à remplacer les fenêtres d’origine, dégradées ou manquantes. C’est la nouvelle étape du chantier de sauvegarde. Dans un message publié le 3 novembre, l’association Les Amis du Spitzberg se dit fière de «cette Maison qui reprend vie» et remercie ses soutiens : «Sans vous, rien n’aurait eu la même saveur».

À travers ce nouveau soutien, c’est donc tout un patrimoine forestier et une partie de l’histoire de Dabo qui continuent d’être préservés. Une cérémonie de remise des prix aux lauréats est prévue cet hiver.