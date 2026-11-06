Grave accident de car près de Bourg-en-Bresse: deux morts, 16 blessés

Un car régional qui transportait des adultes et une quinzaine d'élèves est sorti de route vendredi matin au sud de Bourg-en-Bresse (Ain), tuant deux jeunes, dont un mineur, et faisant 16 blessés, dont trois graves.

Le chauffeur hospitalisé n'a pas encore pu être entendu à ce stade, a précisé le parquet qui a ouvert une enquête pour homicide routier, confiée aux gendarmes.

L'accident est survenu vers 7h30 sur la route départementale D22 au niveau de la commune de Lent et implique un car d'une ligne de transport interurbain, parti de Lyon deux heures plus tôt et circulant vers Bourg-en-Bresse, selon la préfecture.

A ce stade, "le bilan provisoire est d'un mineur décédé", une autre victime décédée "tout juste majeure" et "trois urgences absolues et 13 blessés légers", selon le parquet.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot est attendu sur le site de l'accident, dont les accès sont bloqués. Une grande tente blanche a été installée pour faciliter le travail des secours, selon des journalistes de l'AFP.

Le car "a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé", a précisé Yves Cristin, le maire de Lent, une commune de 1.200 habitants traversée par la départementale.

Il était affrété par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le président Fabrice Pannekoucke se rend également sur place, comme le préfet et le parquet.

Il y avait 43 personnes à bord, dont 15 mineurs en route vers leurs établissements scolaires, selon le parquet.

Une épreuve

Le ministre de l'Education Edouard Geffray a déclaré depuis un lycée de région parisienne "avoir une pensée pour ces élèves, pour leurs familles". "Pour nous c'est toujours une épreuve quand nos élèves, quand nos enfants sont victimes d'accidents de cette nature", a-t-il ajouté.

"Le centre opérationnel départemental permettant de coordonner l'action de tous les acteurs de la gestion de crise" a été activé par la préfecture.

Deux hélicoptères ont été déployés, le plan communal de sauvegarde déclenché, détaille Yves Cristin.

Les victimes et leurs familles sont accueillies dans la salle des fêtes de Lent. Une cellule psychologique et des associations d'aide aux victimes sont mobilisées.

Une cinquantaine de gendarmes ont été déployés sur place, de même que des drones, selon la gendarmerie. Les pompiers appellent eux sur les réseaux sociaux à "laisser la priorité de passage aux engins de secours".

Les accidents de transport public sont relativement rares.

En décembre 2017, une collision entre un car scolaire et un train avait tué six collégiens et fait 17 blessés à Millas dans les Pyrénées-Orientales, entraînant une immense émotion. La conductrice du car a par la suite été condamnée en appel en 2025 à cinq ans de prison dont deux ans de prison ferme sous bracelet électronique.

Plus récemment, en janvier 2025, une lycéenne avait été tuée et 20 élèves blessés quand un car scolaire, dont le conducteur avait consommé des stupéfiants, s'était couché sur une voie près de Châteaudun (Eure-et-Loir).

Le bilan le plus lourd remonte à 1982. Le 1er août, en plein chassé-croisé estival, un carambolage sur l'autoroute A6, à hauteur de Beaune (Côte-d'Or), entraîne l'embrasement de plusieurs véhicules dont un autocar transportant des enfants défavorisés originaires de Crépy-en-Valois (Oise) qui se rendaient en colonie de vacances en Savoie. Quarante-quatre d'entre eux périront dans l'incendie.

Ce drame demeure la catastrophe routière la plus meurtrière en France, faisant au total 53 morts, dont 46 enfants.