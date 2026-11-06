À Charnay-lès-Mâcon, en Saône-et-Loire, X.Sell a progressivement élargi son champ d’intervention dans le secteur des transports collectifs. Créée en 1991 sous le nom de K’Rébus, la société réalise des travaux de remise en état des sièges installés dans différents véhicules. Son activité comprend le remplacement des tissus usés, la réparation des assises et la fabrication des éléments nécessaires à leur habillage. Chaque commande implique plusieurs opérations manuelles, de la prise des mesures à la finition. L'entreprise doit aussi sélectionner des textiles conformes aux contraintes de sécurité imposées dans les transports publics, notamment concernant les risques d'incendie et les émissions de fumée.



Un changement d'échelle s'est opéré après la reprise de la structure par Antoine Laroche en 2022. La société a depuis diversifié sa clientèle et obtenu des marchés auprès de grands opérateurs nationaux. Parmi ses partenaires figurent notamment Keolis, Transdev et la RATP. Elle intervient également pour différentes collectivités françaises, au-delà de son implantation historique en Saône-et-Loire.

Un nouveau site pour accompagner la croissance

Cette progression se traduit par une activité annuelle comprise entre 12 000 et 15 000 sièges rénovés. Avec huit collaborateurs, X.Sell réalise désormais 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce montant a été multiplié par deux en quatre ans, témoignant de l'évolution de son activité. Pour soutenir cette dynamique, la société s'installera dans de nouveaux locaux implantés dans la partie sud de Mâcon. Ce projet doit offrir davantage de possibilités pour organiser la production et répondre aux demandes de ses clients.



