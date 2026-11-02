Le jockey français Mickaël Barzalona Cravache d'Or 2026

Le Français Mickaël Barzalona, 35 ans, a décroché la Cravache d'Or 2026, une récompense qui sanctionne le jockey ayant remporté le plus de victoires en France dans l'année dans la discipline du galop.

Sur le dos des pur-sang, le jockey avignonnais a remporté un total de 176 victoires et pris 392 places (2e et 3e) sur les hippodromes français durant la saison de plat qui se déroule chaque année du 1er mars au 31 octobre, a annoncé la société France Galop dans un communiqué.

"Cette Cravache d'Or couronne une saison hors du commun pour moi ! Remporter la deuxième Cravache d'Or de ma carrière tout en décrochant neuf victoires de Groupe 1 est une immense satisfaction professionnelle", a déclaré Mickaël Barzalona dans un communiqué de la société France Galop.

"J'ai eu la chance cette année d'être associé à deux champions d'exception, Daryz et Calandagan, qui se sont illustrés au plus haut niveau et ont fortement contribué à ces succès", a-t-il ajouté saluant la "confiance que m'ont accordée la casaque Aga Khan et l'entraîneur Francis-Henri Graffard".

France Galop a souligné "la régularité de Mickaël Barzalona qui a franchi cette saison le poteau d’arrivée en tête dans 25 % des courses disputées et s’est placé dans le trio de tête lors de près de 80 % de ses montes !".

Le jockey qui officie notamment comme Premier Jockey en France de la célèbre casaque verte et rouge de la famille Aga Khan, cumule cette année un record de 9 victoires en Groupe 1, dont 8 pour la famille Aga Khan, le niveau d’excellence de la compétition.

Sa saison de courses restera également marquée par son association avec le champion Calandagan, le lauréat de la Japan Cup 2025 et sacré meilleur cheval au monde.

Avec le cheval de 4 ans Daryz, Mickaël Barzalona a signé un rare doublé en remportant le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 2026 après l’avoir déjà gagné en 2025.

Mickaël Barzalona avait déjà obtenu la Cravache d'Or en 2021, puis avait ensuite enchaîné trois Cravaches d'Argent consécutives (2022, 2023 et 2024) avant de décrocher la Cravache de Bronze en 2025.