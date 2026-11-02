Chauny : les Rencontres économiques fixées au 3 novembre 2026

L’événement se tiendra mardi 3 novembre 2026, à partir de 9 heures, au Forum de Chauny. Deux tables rondes seront consacrées aux enjeux de l’entrepreneuriat, de l’investissement et du dynamisme économique local. Les échanges porteront notamment sur la création ou la reprise d’entreprise, l’installation sur le territoire, ainsi que l’investissement, l’innovation et l’exportation. L’inscription, obligatoire, doit être effectuée en amont via l’article publié sur le site de l’agglomération.

Cette rencontre doit également favoriser les échanges entre les acteurs économiques locaux et faciliter les contacts entre dirigeants, porteurs de projets et partenaires institutionnels. À travers ces discussions, l’agglomération entend accompagner les initiatives entrepreneuriales et mettre en lumière les ressources et les possibilités de développement économique du bassin de Chauny-Tergnier-La Fère.