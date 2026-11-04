Réalisé avec la commune et plusieurs partenaires, cet aménagement propose un parcours de découverte de 3,5 km jalonné de 18 stations pédagogiques. Ce projet vise à valoriser le patrimoine naturel et hydraulique local tout en facilitant l’accès du public aux espaces naturels. Il s’inscrit dans la stratégie départementale de développement des Espaces naturels sensibles, qui associe préservation de la biodiversité, sensibilisation à l’environnement et valorisation du patrimoine territorial.

Dix-huit stations pour valoriser le patrimoine naturel meusien

Le parcours de Troyon permet de découvrir les paysages de la vallée de la Meuse, les zones humides, les oiseaux ainsi que les aménagements liés à l’eau, notamment le fleuve, le canal et les ouvrages hydrauliques. Les 18 stations pédagogiques ont été conçues pour rendre ces milieux accessibles aux visiteurs, notamment aux familles.

L’aménagement mobilise plusieurs partenaires, dont des fonds européens, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et Voies navigables de France. La commune de Troyon a également participé au projet, avec l’intervention du sculpteur Jean Bergeron pour la réalisation des mascottes du parcours.

Un réseau de sites naturels à développer d’ici 2030

La réalisation de Troyon s’inscrit dans un programme engagé en 2021 par le Département de la Meuse pour aménager des sites naturels ouverts au public. Neuf espaces sont déjà équipés, avec un objectif de quinze sites d’ici 2030.

Au-delà de la protection des milieux naturels, ces équipements peuvent contribuer à diversifier les possibilités de découverte du territoire et à soutenir les activités de loisirs de proximité. Ils offrent également aux collectivités des supports de sensibilisation à la biodiversité et au patrimoine local.