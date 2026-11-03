Édifié en 1941, l'ancien ouvrage d'art situé à Saint-Simon ne répondait plus aux normes de sécurité en raison de désordres structurels irréversibles. Le Conseil départemental de l’Aisne a engagé un vaste chantier pour remplacer les anciennes poutres latérales. Ce nouvel équipement s'inscrit comme l'un des ponts les plus longs de l'Aisne avec une portée de plus de 30 mètres.

Ces travaux sont évalués à 2,8 millions d'euros et sont financés pour moitié par le département et l'État. La reconstruction de ce pont permettra d’élargir la voie de 11,60 mètres et d’intégrer un trottoir sécurisé et une piste cyclable bidirectionnelle. La réouverture est prévue pour mars 2027. Le mercredi 28 octobre dernier, les travaux ont franchi une étape importante avec la pose des deux poutres, sous les yeux ébahis des habitants, des élus locaux et départementaux et des salariés des entreprises œuvrant sur le chantier.

Le vieillissement des ponts, une «vraie bombe» pour le Département

Le cas de Saint-Simon s'inscrit dans un contexte structurel particulièrement délicat. Comme l'explique Pierre-Jean Verzelen, président du Département, «l'Aisne compte environ un millier de ponts sur son territoire. Historiquement bâtis au début du XXe siècle ou reconstruits au lendemain de la seconde guerre mondiale, ces édifices partagent une problématique majeure : ils vieillissent tous en même temps».

Cette situation représente une véritable bombe financière pour le Conseil départemental, car la moindre intervention sur un pont se chiffre rapidement en millions d'euros. Pour faire face à cet enjeu, un plan d'investissement est déployé chaque année, ciblant la réfection des ouvrages les plus urgents. Ce programme permet de rénover entre deux et cinq ponts par an, mobilisant une enveloppe budgétaire d'environ dix millions d'euros annuels.

Des arbitrages stratégiques et une logistique millimétrée

La sélection des ouvrages à rénover ne se fait pas au hasard. La décision de reconstruire un pont repose sur l'analyse minutieuse de plusieurs paramètres, tels que la présence d'activités d'entreprises locales, l'intensité des flux de véhicules et la nécessité d'absorber une circulation de camions en constante augmentation, sans oublier le passage indispensable des engins du monde agricole.

Au-delà de la prouesse technique, ces chantiers imposent également une gestion très sensible des déviations. Le Département doit anticiper le report du trafic en éloignant les poids lourds le plus loin possible, afin de ne pas risquer de détériorer les routes secondaires et les autres ponts en service. La réhabilitation d'un ouvrage d'art exige ainsi une programmation extrêmement précise pour préserver l'ensemble du réseau routier.