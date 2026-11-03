Dieppe : 3,9 millions d’euros pour transformer le quartier de la gare

La gare de Dieppe s’apprête à «changer de visage». Et pour cause, la gare enregistre près d'un million de passages chaque année, une fréquentation en hausse de 35% en dix ans. Piloté par Dieppe-Maritime et la Ville de Dieppe, le projet d'aménagement de la gare de Dieppe doit améliorer l’accueil des voyageurs et les déplacements dans le secteur.

Un parvis végétalisé et des accès repensés

Concrètement, le programme prévoit la création d’un parvis piétonnier arboré, la rénovation de la gare routière et l’aménagement de cheminements sécurisés vers le centre-ville et le front de mer.

Le stationnement sera réparti en plusieurs zones, dont 118 places gratuites réservées aux usagers des transports en commun. Des bornes de recharge électrique et des surfaces perméables sont également prévues.

La continuité cyclable entre l’avenue verte, le centre-ville, la plage et le ferry sera également renforcée. Cinquante places de stationnement pour les vélos et des bornes de recharge sont annoncées.

Côté transports en commun, la gare routière passera de sept à neuf quais, tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une signalétique dynamique informera les voyageurs des horaires des trains, bus et cars.

De nouveaux services autour de la gare

Une nouvelle agence Deep Mob, une boutique Relay, une halle gourmande et une brasserie sont notamment annoncées en gare. Le bâtiment Clémenceau doit, lui, être rénové pour accueillir un pôle énergie, avec des bureaux et des salles destinés à accompagner le Grand Chantier.

Le coût global du projet est estimé à 3,9 millions d’euros. La Région Normandie apporte 750 000 euros et l’Union européenne, via le Fonds européen de développement régional (FEDER), 450 000 euros. Des financements complémentaires sont recherchés auprès de l’État, du Département de la Seine-Maritime et d’EDF.

Après les études et la concertation prévues en 2026, puis le choix des entreprises en 2027, les travaux doivent se dérouler en 2028 et 2029. Dieppe-Maritime et la Ville de Dieppe recueillent les avis du public sur le projet jusqu’au 21 novembre.