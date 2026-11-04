A l'occasion des Premières Rencontres régionales de la Reconversion Professionnelle à Lille, la convention «Cap Réussite Nucléaire» a été signée entre Transitions Pro Hauts-de-France, l'Université des Métiers du Nucléaire et la Préfecture de région Hauts-de-France. Sur le territoire, la filière nucléaire représente 10 000 emplois répartis au sein de 380 entreprises. Entre 6 à 10 000 recrutements annuels sont prévus à l'échelle nationale au cours des dix prochaines années.

«Cap Réussite Nucléaire» vise donc à faciliter l'accès des salariés en reconversion aux métiers de la filière, en lien avec les besoins des entreprises des Hauts-de-France. Le programme s'appuie sur l'expertise de chaque partenaire : le financement et l'accompagnement des projets de transition pour Transitions Pro, la connaissance des métiers et des formations de la filière pour l'Université des Métiers du Nucléaire et la mobilisation des services de l'Etat.

Répondre aux besoins des entreprises

Il s'agit également de faire connaître les opportunités professionnelles offertes par la filière et de susciter de nouvelles vocations. L'ambition ? Construire 100 parcours de reconversion individualisés et sécurisés. Tout en répondant aux besoins des entreprises en termes de recrutements et de compétences.

Les Rencontres régionales de la Reconversion Professionnelle, dont la première édition s'est déroulée à Lille en octobre dernier, ont réuni acteurs de l'emploi et de la formation, entreprises et institutionnels autour de la question de l'anticipation des métiers de demain face aux transitions démographiques, numériques et environnementales.