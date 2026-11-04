Une nouvelle récompense fait son apparition cette année : le prix collectif «Ambiance de Noël», qui mettra à l’honneur les commerçants réunis autour d’un même projet de décoration. Comme lors des précédentes éditions, le public pourra choisir sa vitrine préférée dans chacun des 13 quartiers de Metz. Les votes seront ouverts en ligne du 14 décembre 2026 au 3 janvier 2027.

Bellecroix-Les Bordes, Borny, l’Hypercentre, Les Isles-Fort Moselle, Outre-Seille, Devant-les-Ponts, Grange-aux-Bois, Magny, Metz-Nord, Plantières-Queuleu, Sablon-Amphithéâtre, Sainte-Thérèse-Nouvelle Ville et Vallières-Corchade participeront à cette édition. Un commerce sera récompensé dans chaque quartier. Les 13 lauréats recevront un bon d’achat de 100 euros à utiliser dans l’un des restaurants partenaires de l’UMIH.

Cinq récompenses attribuées par un jury

En complément du vote des habitants, un jury désignera les trois plus belles vitrines de la ville, ainsi que les gagnants des catégories «fleuristes» et «vitrines peintes». Les récompenses comprennent plusieurs expériences à partager. Le premier prix du classement général est un séjour pour deux personnes au Domaine de la Résidence, à Moulins-lès-Metz, avec nuitée, dîner, accès au spa et soins, pour une valeur annoncée de 765 euros.

Le deuxième prix offre deux places pour un vol en montgolfière lors des Montgolfiades de Metz, en septembre 2027, d’une valeur totale de 470 euros. Le troisième consiste en un dîner pour deux personnes au restaurant Loiseau de Lorraine, estimé à 350 euros. Les gagnants des catégories «fleuristes» et «vitrines peintes» recevront eux aussi un séjour pour deux personnes au Domaine de la Résidence.

Une nouvelle catégorie pour les décorations collectives

La principale nouveauté de cette édition est le prix «Ambiance de Noël». Il s’adresse aux groupes d’au moins six commerçants d’une même rue, place ou d’un même quartier qui souhaitent créer une décoration commune. Le jury évaluera notamment l’harmonie des décorations, l’originalité du projet, la mobilisation des commerçants et sa contribution à l’animation du secteur. Le collectif lauréat bénéficiera d’une campagne de communication d’une valeur maximale de 2 000 euros.

Signalons que les commerçants et artisans installés à Metz pourront s’inscrire au concours du 13 novembre au 13 décembre 2026 à minuit.