Le Grand Chalon a réuni 300 élus municipaux et communautaires, samedi 24 octobre, au Colisée, à l'occasion de la première édition du «Rendez-vous des élus». Parmi les participants, près d'un tiers découvraient leurs fonctions. Cette matinée leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'intercommunalité, ses domaines d'intervention et les missions de ses différents services.



La rencontre s'est articulée autour du thème «Ma commune, ta commune, notre intercommunalité». Après la projection d'un film consacré aux activités de l'agglomération, les participants ont échangé avec les directeurs de services. Des ateliers leur ont également permis de confronter leurs expériences et de faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain. Les discussions ont notamment porté sur les attentes des habitants et les besoins à traiter en priorité dans les 51 communes.

Une feuille de route pour les prochaines années

Les propositions formulées pendant ces échanges doivent contribuer à l'élaboration du projet de territoire du Grand Chalon. Ce document servira de référence pour définir les orientations et les actions de l'agglomération au cours des prochaines années. L'objectif est de mieux coordonner les interventions entre les communes et l'intercommunalité, en tenant compte des réalités locales.



À la clôture de cette première rencontre, Dominique Juillot, président du Grand Chalon, a souligné l'objectif de cette démarche : «Je souhaite que dans cinq ou six ans, nous puissions dire une chose très simple : nous avons été utiles. Utiles à nos communes, utiles à notre territoire et surtout utiles à nos habitants. C’est finalement cela notre responsabilité». Par ailleurs, l'intercommunalité prévoit désormais de renouveler ce rendez-vous chaque année afin de poursuivre les échanges entre élus et de suivre les priorités définies collectivement.



