Le Département de Saône-et-Loire achève l’aménagement du site des Épinoches, à Mâcon. Lancé en 2020, le projet repose sur la rénovation de deux bâtiments existants et la construction d’un troisième. L’ensemble a été conçu pour répondre aux besoins des usagers et des agents départementaux. Le nouveau site intègre également plusieurs dispositifs destinés à limiter son impact environnemental. Il comprend notamment des matériaux biosourcés, une isolation thermique renforcée, des protections solaires et un système de ventilation adapté. Ces équipements doivent contribuer au confort des occupants et à la qualité de l’air intérieur.

Quatre services réunis sur un même site

À compter de décembre, les habitants pourront retrouver à cette adresse la Maison départementale des solidarités (MDS), le Territoire d’action sociale (TAS), la Maison locale de l’autonomie (MLA) et l’équipe locale de la Direction de l’insertion professionnelle et de l’emploi (DIPE). Ce regroupement vise à simplifier l’accès aux différents services et à limiter les déplacements entre plusieurs structures. Les espaces d’accueil ont été aménagés pour mieux orienter les publics. Les locaux de travail ont également été conçus avec les futurs occupants afin de faciliter les échanges entre les équipes.



Le transfert des services est programmé du 7 au 18 décembre 2026 au 267 rue des Épinoches. La MDS déménagera le 8 décembre, suivie du TAS le 11 décembre et de la MLA le 15 décembre. Des ajustements temporaires de l’accueil pourront être nécessaires pendant cette période. L’inauguration officielle du site est annoncée pour la fin du mois de janvier 2027.