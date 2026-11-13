La matinée a commencé par un petit-déjeuner organisé en préfecture autour de l’apprentissage. Des représentants des organisations professionnelles, des réseaux consulaires et du club « Les entreprises s’engagent » étaient réunis pour discuter des moyens d'encourager les entreprises à recruter des apprentis et de faciliter leur rencontre avec les employeurs.

La préfète a ensuite visité le centre de formation des apprentis (CFA) de Château-Thierry. Elle a pu échanger avec les jeunes en formation dans les filières esthétique, coiffure et mécanique, ainsi qu'avec leurs équipes pédagogiques. L'occasion de faire le point sur les formations proposées et les perspectives professionnelles qui s'offrent aux apprentis.

Deux anciennes apprenties lancées dans l'entrepreneuriat

La visite s'est poursuivie chez Mabeauthé, un établissement ouvert il y a bientôt deux ans par Mélanie et Aude, deux anciennes apprenties du CFA. Leur concept store réunit dans un même lieu un espace de soins esthétiques et un salon de thé. Cette rencontre a également été marquée par la remise d'une charte qualité de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), avec le soutien de l'État et des élus. Leur parcours illustre une possibilité de prolonger leur formation par la création d'une activité sur le territoire.

La filière champagne face aux défis climatiques

Dernière étape de la matinée : l'antenne du Syndicat général des vignerons (SGV). Les échanges ont porté sur les difficultés auxquelles les professionnels du champagne sont confrontés dans l'Aisne. Les aléas climatiques, la baisse des rendements, la fragilité des sols et la préservation des paysages viticoles figurent parmi les préoccupations évoquées.

Les discussions ont aussi permis d'aborder les aides mobilisées par l'État pour accompagner la filière, notamment dans le cadre du plan CASI (Canicule, Adaptation, Sécheresse, Incendie).



