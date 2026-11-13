"On est exsangues" : les proviseurs appelés à se mobiliser face aux violences

"Épuisés" par près de deux mois de mobilisation lycéenne, au cours desquels nombre d'entre eux ont été insultés, menacés, voire blessés, les proviseurs sont appelés à se rassembler vendredi, une démonstration de colère inhabituelle, révélatrice du malaise de la profession.

"Dans plein d'endroits en France, il y aura des rassemblements de personnels de direction, ce qui est suffisamment rare pour être souligné", précise à l'AFP Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, principal syndicat des chefs d'établissement, à l'initiative de cet appel.

À Paris, les personnels sont appelés à se réunir devant le Collège de France à 15h00. Dans l'académie d'Aix-Marseille, le rendez-vous est fixé devant le rectorat à Aix-en-Provence. Dans celle de Nantes, plusieurs rassemblements sont prévus, notamment devant le lycée Jean-Perrin à Nantes ainsi que devant la préfecture de la Mayenne, à Laval.

Les représentants des chefs d'établissements seront reçus au ministère de l'Éducation en fin de journée, précise le responsable syndical.

La dernière mobilisation nationale comparable remonte à 2006, précise M. Bobkiewicz, par ailleurs proviseur du lycée Saint-Louis de Paris.

État d'épuisement absolu

Vingt ans plus tard, les proviseurs pointent l'inédit de la situation: "Il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire où les personnels de direction ont été agressés de façon aussi massive", estime le responsable, rappelant que 81 chefs et adjoints ont été blessés depuis le début du mouvement, mi-septembre.

Si depuis le retour des vacances de la Toussaint, la mobilisation des lycéens a un peu baissé en intensité, les tensions restent très vives dans les établissements encore concernés, assure-t-il, "avec quasiment un blessé a minima par jour du côté des personnels de direction."

Outre les blessures physiques, Audrey Monchâtre, membre du SNPDEN-Unsa Paris, estime "qu'il n'y a pas un chef d'établissement qui ne soit pas impacté par ce qu'on appelle les risques psychosociaux".

Elle-même a été visée à trois reprises par des tirs de mortier d'artifice, "dont deux fois en face-à-face". Si elle n'a subi qu'une légère blessure au doigt, sans gravité, elle assure que les conséquences les plus lourdes sont souvent invisibles.

"On est complètement, mes collègues et moi, épuisés, exsangues", poursuit la proviseure. Dans son établissement, "on n'a pas fait une seule journée sans incident" depuis début octobre.

"Je ne dors plus, je suis dans une hypervigilance permanente, j'ai les larmes aux yeux toute la journée", confie-t-elle.

L'une de ses collègues, sous couvert d'anonymat, décrit aussi un "état d'épuisement absolu". "Malheureuse, épuisée, à bout de force", elle raconte des journées qui commencent avant 7 heures du matin, sur le trottoir devant son établissement, à tenter d'anticiper blocages, tensions, interventions policières ou affrontements.

Mutations

À la fatigue physique s'ajoute une usure psychologique profonde. "Je suis abîmée de ce que je vis. Je suis sous somnifère", confie la cheffe d'établissement, dont l'adjoint vient de se faire prescrire un arrêt maladie.

La proviseure a demandé sa mutation, même si elle sait que rien ne garantit qu'elle l'obtienne. "Je n'arrive plus à me projeter dans cet établissement aujourd'hui", explique-t-elle.

Selon Bruno Bobkiewicz, une cinquantaine de chefs d'établissement auraient déjà engagé des démarches similaires.

Une situation qui pourrait aussi peser sur l'attractivité du métier, à quelques semaines du concours de recrutement. "Quand on voit ce qui se passe, qui va avoir envie de faire ce métier demain ?", interroge-t-il.

Le responsable syndical estime par ailleurs que les violences finissent par desservir le mouvement lycéen. "La forme est en train de balayer complètement le fond", juge-t-il. "Au départ, il pouvait y avoir un soutien aux revendications. Aujourd'hui, on ne retient plus que les violences."

Jeudi, l'exécutif a durci le ton et annoncé une judiciarisation "systématique" des actes visant les personnels de l'Éducation nationale, mais aussi leurs "complices", dans le cadre du mouvement lycéen.

"La République, ce n'est pas l'impunité", a martelé le ministre de l'Éducation Édouard Geffray, dénonçant des "violences débridées". "Ce n'est pas normal que des jeunes s'en prennent à l'institution qui est chargée de les faire grandir", a-t-il ajouté.