Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour a souhaité vendredi que son concurrent David Lisnard (ex-LR) "résiste à la pression" pour lui permettre de participer à une primaire de la droite excluant Gabriel Attal dans la perspective de présenter un candidat unique à la présidentielle.

"J'espère que M. Lisnard résistera à (la) pression de ses amis de LR et qu'il imposera la présence de Reconquête et je serai ravi d'être candidat à cette primaire", a déclaré le candidat plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale, lors du salon Made in France qui se tient Porte de Versailles à Paris.

L'organisation d'une primaire entre Gabriel Attal (Renaissance), Édouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (LR) et David Lisnard (Nouvelle Énergie) a repris de la vigueur ces derniers jours, LR plaidant fortement en ce sens à la suite de Gabriel Attal. Mais le maire du Havre refuse pour l'instant catégoriquement d'y participer.

"Tous ces gens-là se retrouvent entre eux, je suis assez déçu, (c'est) la reconstitution de LR et la reconstitution du bloc central", a déploré Éric Zemmour, estimant "curieux" que Gabriel Attal, selon lui "un militant socialiste" participe à une telle primaire.

David Lisnard a lui longtemps plaidé pour une primaire allant jusqu'au parti d'extrême droite Reconquête.