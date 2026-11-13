Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a dénoncé vendredi les "réseaux de corruption" dans son pays, après l'arrestation de deux hauts responsables d'entreprises publiques stratégiques de la première économie d'Asie centrale.

"Les réseaux de corruption sont nos ennemis, qui élaborent déjà des plans visant à discréditer et à saper le programme 'Construction populaire'", a rapporté le service de presse présidentiel, faisant référence à l'ambitieux plan national de construction du président.

Le Comité pour la sécurité nationale (KNB) a annoncé jeudi l'arrestation de Nourlan Jakoupov, directeur général du fonds souverain Samruk-Kazyna, et de Eljas Otynchïev, président de la compagnie ferroviaire Kazakhstan Temir Joly (KTJ), ainsi que d'autres personnes soupçonnées "d'infractions liées à la corruption".

Le service de presse présidentiel a également annoncé la création d'une commission d'État chargée de lutter contre la corruption, précisant que le montant des faits de corruption recensés au cours des deux dernières années dépassait 248 milliards de tengués (plus de 500 millions d'euros).

En 2025, le Kazakhstan se classait au 96e rang sur 182 pays et territoires dans l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International.

En février, le président avait déjà critiqué les dirigeants des entreprises nationales et du fonds Samruk-Kazyna devant le gouvernement. Cette mise en cause avait été suivie de l'annonce d'une réduction de 10 % des effectifs administratifs et de direction du groupe.

Kassym-Jomart Tokaïev, élu en 2019 en se présentant comme un réformateur après trois décennies de gouvernance dirigiste de Noursoultan Nazarbaïev, s'en prend ces derniers mois à l'inefficacité des entreprises nationales, l'insuffisance de la production gazière ou encore la lenteur de projets énergétiques.

Samruk-Kazyna contrôle des actifs majeurs dans les secteurs kazakhs de l'énergie, des transports, des télécommunications et des infrastructures, notamment la compagnie aérienne nationale Air Astana et la société publique pétrolière et gazière KazMunayGaz.

Le fonds détient la totalité de KTJ, qui avait annoncé se préparer à une introduction en bourse (IPO) sur les marchés internationaux.