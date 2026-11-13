Teddy Riner, qui s'est déclaré cette semaine candidat à l'élection présidentielle, effectue vendredi son premier déplacement de campagne à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour "replacer la santé au coeur de nos priorités".

Le judoka est arrivé vers 11H00 à l'hôpital devant une nuée de caméras et a commencé sa visite par le service des urgences pédiatriques en s'entretenant avec des soignants sur les capacités d'accueil du service. Il devrait tenir un point presse à l'issue de cette visite.

"La santé,l'accès à la santé, c'est la première des choses dont les Français parlent. Je viens pour regarder et ensuite avec mes experts on sortira quelque chose", a-t-il déclaré à son arrivée à l'hôpital.

"J’y vais avec les mêmes préoccupations que beaucoup de Français, face aux difficultés qu’ils rencontrent pour se soigner, entre délais d’attente interminables et hôpitaux sous tension. Il est urgent de replacer la santé au cœur de nos priorités", avait-il dit auparavant sur X en annonçant sa visite.

L'équipe de campagne du candidat avait pourtant annoncé un peu plus tôt à la presse que son premier déplacement serait samedi après-midi au salon du "Made in France", porte de Versailles à Paris.

Selon son équipe, ce déplacement à l’hôpital devait initialement rester confidentiel mais le candidat a finalement décidé de le rendre public.

Le quintuple champion olympique a créé la sensation lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Élysée.

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO-2024 de Paris, où il a vu "tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après", a-t-il expliqué dans une brève vidéo.

Teddy Riner, qui s'est revendiqué ni de droite ni de gauche, a dit refuser de se résigner "à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes".