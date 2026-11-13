Face à une intensification des violences, le gouvernement demande aux recteurs et préfets de renforcer et de systématiser les sanctions disciplinaires à l'encontre des élèves et des personnels de l'Éducation nationale participant à des blocages de lycées et des dégradations.

Selon un télégramme envoyé vendredi, les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Laurent Nuñez et Édouard Geffray, demandent aux autorités d'"assurer une présence très matinale" devant les établissements sujets à des blocages et une "interpellation systématique des fauteurs de troubles".

Ils demandent également à ce que les appels "à la violence, dégradation des biens, blocage de l'accès à des espaces intérieurs de l'établissement, violence physique ou verbale envers des personnels etc.", commis par des élèves, débouchent sur un conseil de discipline et de possibles sanctions.

Ils prévoient dans les cas les plus graves, une interdiction d'accéder à l'établissement, le temps de la procédure.

Ce cadre s'applique tant pour des actes commis au sein de l'établissement qu'en dehors "s'ils sont susceptibles d'interférer gravement (avec) le fonctionnement d'un établissement", précise le document consulté par l'AFP.

Ces sanctions concernent également les agents publics (enseignants, surveillants...) "astreints à une obligation d'exemplarité, de réserve, de neutralité".

Désormais "toute prise de parole contraire" à ce devoir de réserve peut déboucher sur une procédure disciplinaire, affirment les ministres, appelant à considérer comme grévistes "les personnels qui ne réalisent pas leur service volontairement", comme les professeurs refusant d'accueillir des élèves dans le cadre des heures prévues.

Dans "les cas les plus graves (atteinte aux personnes, mise en danger...)", "il est possible de suspendre les intéressés à titre conservatoire", poursuivent-ils, au lendemain de propos du Premier ministre évoquant de possibles complicités de la part de personnels dans les violences autour des lycées.

Durcissement

"Quand bien même il y aurait des collègues concernés, cela reste à démontrer, des procédures sont prévues", a réagi Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des lycées.

"Quel besoin d'aller les jeter en pâture à l'opinion publique, de pointer les personnels, si ce n'est dans une stratégie de durcissement de la réponse et de pourrissement de la situation", a-t-elle ajouté, dénonçant une "provocation".

Sébastien Lecornu a évoqué jeudi le cas de lycées où se met en place "une planification logistique pour livrer les mortiers" d'artifice avec, selon lui, "des personnes qui parfois, dans l'enceinte même de ce lycée, se livrent à des complicités".

"Il y a un certain nombre d'informations qui nous remontent qui vont totalement dans ce sens", a abondé vendredi sur LCI Laurent Nuñez, tout en évoquant une "infime minorité de cas".

Le ministre de l'Éducation a de son côté cité vendredi, lors d'un déplacement à Bourges, un "cas très précis à Nîmes où un professeur stagiaire a lancé un pavé de 400 grammes sur des forces de l'ordre à l'occasion d'un mouvement de blocage devant un lycée". "Donc, oui, il existe malheureusement des cas (...)", a-t-il poursuivi.

Selon le ministère de l'Éducation nationale, 0,3% des lycées étaient bloqués ce vendredi (soit une dizaine de lycées sur les 3.700 établissements existants). Des chiffres contestés par les organisations de jeunesse.

De nombreux incidents impliquant des tirs de mortiers d'artifice ont eu lieu ces derniers jours en France, provoquant des perturbations et faisant parfois des blessés.

Selon le ministère de l'Éducation nationale, 0,3% des lycées étaient bloqués ce vendredi (soit une dizaine de lycées sur les 3.700 établissements existants). Des chiffres contestés par les organisations de jeunesse.