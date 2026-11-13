D'intenses tractations sont en cours entre Paris et Berlin pour régler rapidement la succession de Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, la France soutenant l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos face au Néerlandais Klaas Knot, et voulant se répartir d'autres postes avec l'Allemagne.

"Nous avons des discussions très intenses sur les nominations à la BCE. Des accords sont en vue, mais nous ne les avons pas encore finalisés", ce qui devrait prendre "quelques jours", a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz vendredi à des journalistes, en marge d'un sommet européen à Dublin.

En annonçant fin octobre son départ anticipé de l'institution francfortoise, qui sera effectif le 7 février prochain, la responsable française a lancé une course contre la montre au sein des 21 pays partageant la monnaie unique pour désigner le prochain président de la BCE d'ici la fin de l'année.

Deux candidatures ont été présentées la semaine dernière, celles de Klaas Knot, 59 ans, chef de la Banque centrale néerlandaise de 2011 à 2025, et de Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, qui a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024, et dirige depuis l'an dernier la Banque des règlements internationaux (BRI), basée à Bâle, en Suisse.

Deux dirigeants aux solides parcours et qui connaissent parfaitement les rouages de la BCE, pour y avoir représenté leur pays pendant des années. Mais au-delà de leur expertise économique et financière, c'est surtout leur capacité à communiquer clairement vis-à-vis des marchés financiers qui va peser dans la balance.

Le président Emmanuel Macron discute directement avec Friedrich Merz pour essayer d'accorder leurs violons.

L'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, car l'Allemagne et la France, les deux poids lourds de la zone euro, veulent en profiter pour se partager deux autres postes bientôt libres au directoire de la BCE : ceux du chef économiste, l'Irlandais Philip Lane, dont le mandat expire en mai, et de l'Allemande Isabel Schnabel, chargée des opérations de marché, qui s'apprête à rejoindre le FMI début 2027.

"Il y a en réalité trois postes à pourvoir, et c'est cet équilibre qui fait déjà l'objet de discussions entre le président de la République et le chancelier", afin de parvenir à "une vision partagée, non pas seulement des personnes, mais des missions et des objectifs de la BCE", souligne-t-on à l'Elysée.

Les deux pays n'ont que quelques jours pour se mettre d'accord.

Un calendrier qui se précise

Selon un responsable européen, Antonio Costa, qui préside le Conseil européen, a annoncé à Dublin qu'il souhaitait lancer la procédure de consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE, obligatoire pour procéder à des nominations à la BCE, lors du prochain sommet européen prévu les 26 et 27 novembre à Bruxelles.

Et il a précisé que les pays membres de la zone euro auraient jusqu'au 18 novembre pour présenter des candidats pour les postes occupés par Philip Lane et Isabel Schnabel.

Ce calendrier très serré permettrait de boucler l'ensemble de ces nominations d'ici la fin de l'année. Comme le prévoient les traités européens, la décision finale devra être prise par les chefs d'Etat et de gouvernement, une fois que le Parlement et la BCE auront rendu leurs avis.

Selon des sources concordantes, la France a exprimé à l'Allemagne sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos à la présidence, et verrait bien Laurence Boone, ex-secrétaire d'Etat et ancienne cheffe économiste de l'OCDE, aujourd'hui patronne de la banque Santander en France, récupérer la place d'Isabel Schnabel.

Côté allemand, les choses sont plus floues, les conservateurs --famille politique de Friedrich Merz-- et les sociaux-démocrates (SPD) ne s'étant pas encore mis d'accord sur un nom pour remplacer Philip Lane.

"Nous voulons présenter la proposition de l'Allemagne la semaine prochaine, mais les discussions sur celle-ci ne sont pas encore achevées", a précisé vendredi le chef du gouvernement allemand, qui veut se coordonner avec son partenaire de coalition SPD "durant le weekend".

Dans l'hypothèse où Klaas Knot serait préféré à Pablo Hernandez de Cos pour la présidence, un quatrième poste se libérerait au sein du directoire de la BCE, celui de son compatriote Frank Elderson.

Conformément aux règles sur l'équilibre des nationalités, M. Elderson serait en effet contraint de céder sa place, ouvrant la porte à de nouvelles tractations.