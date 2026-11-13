Les attaques et arnaques réalisées grâce à l'intelligence artificielle (IA) ne cessent d'augmenter, les acteurs malveillants étant désormais capables "d'opérer à grande échelle dans plusieurs langues", constate la directrice de la sécurité du géant du voyage en ligne Booking.

Dans l'industrie hôtelière, "nous observons une expansion dans des pays et des régions qui n'étaient pas très exposés il y a quelques années en raison de la capacité de l'IA à faire de très bonnes traductions", explique Marnie Wilking, en marge du Web Summit à Lisbonne, grand sommet de la tech internationale.

Elle note ainsi une hausse des arnaques et attaques dopées à l'IA dans la région Asie-Pacifique, notamment au Japon et en Chine où la langue était jusqu'alors difficile à traduire pour les cyberattaquants.

Mais le phénomène est global dans un contexte de recrudescence d'attaques informatiques qui touchent les objets connectés, les entreprises et les consommateurs.

En 2025, les attaques visant le secteur de l'hôtellerie, du voyage et des loisirs ont augmenté de 50% d'une année sur l'autre, se plaçant juste derrière celles contre le secteur de l'agriculture (+78%), d'après un rapport du spécialiste israélien de cybersécurité Check Point.

- Exploiter la confiance -

Cela n'est pas le fruit du hasard. Cette industrie gère "un volume énorme de données personnelles et financières, précisément au moment où les gens sont distraits, pressés et désireux de faire une bonne affaire", détaille dans une note séparée Check Point.

Les attaquants ont compris qu'il y avait "un fort niveau de confiance dans cet écosystème. S'ils peuvent exploiter cette confiance et s'en servir pour manipuler les gens en se faisant passer pour un partenaire, un hôtel, ou une plateforme de réservation, ils le feront", abonde Mme Wilking.

Si toutes les plateformes sont concernées par ce fléau, l'Union européenne a ouvert en octobre une enquête sur Booking pour vérifier si elle a pris des mesures suffisantes afin de protéger ses clients contre les annonces trompeuses et les arnaques en ligne.

Bruxelles soupçonne notamment la plateforme néerlandaise de réservation d'hôtels de ne pas protéger suffisamment les utilisateurs contre les tentatives de hameçonnage ("phishing" en anglais).

Il s'agit d'arnaqueurs qui exploitent des données disponibles sur la plateforme, en se faisant enregistrer en tant qu'hébergeur. Ils utilisent ensuite ces informations pour tenter de piéger des clients et leur soutirer de l'argent, par exemple en se faisant passer pour un hôtel.

Interrogée à ce sujet, Marnie Wilking refuse de commenter une enquête en cours, se limitant à déclarer que "Booking coopère entièrement avec la Commission européenne".

IA contre IA

La directrice de la sécurité explique que ses équipes utilisent elles-mêmes l'intelligence artificielle pour lutter contre les cybercriminels, par exemple pour "bloquer les fausses réservations", relate-t-elle.

"Les arnaqueurs créent souvent un faux profil ou s'emparent des identifiants d'un vrai utilisateur car ils peuvent se perdre ou avoir été volés ailleurs. On utilise l'IA pour comprendre: est-ce que cette personne est qui elle prétend être?", et la bloquer si nécessaire, poursuit Mme Wilking.

Booking utilise aussi des outils d'IA pour vérifier l'identité des hébergeurs qui peuvent avoir été infectés par un logiciel malveillant.

"Nous collectons toutes ces informations et nous prenons des décisions en temps réel en fonction du facteur de risque", ajoute la directrice de la sécurité, qui souligne aussi l'importance de l'authentification à deux facteurs.

En 2025, Booking dit avoir bloqué 14,6 millions de tentatives de transactions frauduleuses avant qu'elles n'arrivent jusqu'à ses partenaires, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente.

La plateforme ne souhaite cependant pas communiquer sur le volume total d'attaques et d'arnaques auxquels elle est confrontée.