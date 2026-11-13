Marine Le Pen s'est dite prête vendredi à une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a proposé qu'elle ait lieu à Bruxelles, pour parler notamment du "financement" de l'Ukraine.

"Oui, si je peux le rencontrer à Bruxelles, je le dirai à l'ambassadeur d'Ukraine", a affirmé la leader du Rassemblement national (RN, extrême droite), candidate à la présidentielle, en marge d'une visite au salon Made in France.

Mme Le Pen doit rencontrer lundi à huis clos l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko.

"Je trouve que l'endroit (Bruxelles) serait d'ailleurs assez justifié parce que la réalité, c'est que la problématique du financement de l'Ukraine est une problématique qui aujourd'hui secoue l'Europe", a ajouté la candidate du RN, régulièrement accusée par ses adversaires de complaisance envers Moscou.

Favorite dans les sondages pour succéder à Emmanuel Macron en mai 2027, Marine Le Pen avait déclaré que si elle était élue, elle "maintiendrait durant six mois" l'aide financière à l'Ukraine, envahie depuis 2022 par la Russie, mais qu'au-delà elle "cesserait" ce soutien.

"On a vu un certain nombre de pays s'opposer à un financement supplémentaire" de l'Ukraine", a souligné la leader d'extrême droite, rappelant que l'Union européenne avait déjà commencé à débourser 90 milliards d'euros pour soutenir Kiev.

"Le dirigeant allemand commence à menacer les uns et les autres, donc ça commence à devenir un sujet européen", a-t-elle pointé.

Les Premiers ministres slovaque et tchèque ont critiqué mardi la volonté du chancelier allemand Friedrich Merz de conditionner les discussions sur le prochain budget européen à un engagement de l'ensemble des 27 pays de l'UE à participer au financement de l'Ukraine.

L'UE a accordé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour ses besoins de financement en 2026 et 2027. Mais le mois dernier, Kiev a annoncé que cette somme serait insuffisante, évaluant le "trou" budgétaire pour l'an prochain à environ 70 milliards d'euros.

L'UE s'est engagée à financer une partie de ce déficit, soit 45 milliards d'euros, mais il lui reste encore à savoir comment.

Or la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont été dispensées de contribuer au prêt.

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