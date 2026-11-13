"Comme des terroristes" : le récit des jeunes interpellés avec Zecler

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler a été tabassé par trois policiers, mais plusieurs jeunes, présents dans son studio d'enregistrement, ont aussi été interpellés avec une rare brutalité, lors d'une opération policière chaotique et disproportionnée.

Ce soir-là, une dizaine de musiciens, copains, se trouvaient dans le studio, situé en sous-sol du local du 17e arrondissement où s'est déroulé le passage à tabac du producteur noir.

Trois policiers comparaissent devant la cour criminelle de Paris pour les violences contre Michel Zecler, mais il était question vendredi de ce qui s'est produit ensuite.

Six jeunes, parties civiles au procès, sont venus témoigner d'une intervention policière totalement démesurée, au dispositif "délirant", selon les mots de l'avocate générale. Une "heure et demie d'horreur", a raconté Gilles, âgé de 19 ans à l'époque des faits.

Pendant que Michel Zecler est passé à tabac, les jeunes, alertés par les cris du producteur à l'étage, montent et tentent de pousser la porte ouvrant sur le sas où se déroule la scène. Lorsqu'ils réussissent à y pénétrer, les trois policiers quittent le studio.

Dans la rue, une trentaine de renforts, appelés par les trois agents, est arrivée. Ils n'ont eux-mêmes aucune idée de ce qui se passe, aucun officier n'est sur place. "C'était bordélique", résume crûment un policier, qui suppose même une opération à caractère terroriste en voyant des agents, armes de poing braquées sur l'entrée du studio.

Il n'apprendra d'ailleurs que quelques jours plus tard, par la presse, ce qui s'est passé ce soir-là.

Grenade

Un des policiers appelés en renfort, qui doit être jugé prochainement en correctionnelle, lance une grenade MP7 dans le studio pour faire sortir les occupants.

L'air devient rapidement irrespirable et les jeunes partent se réfugier au sous-sol. Un policier entre, arme au poing.

"Il braque son arme sur ma tête. Je vois qu'il a peur, il tremblait. Je lui dis +tire pas ! tire pas !+", raconte Adoul, 22 ans à l'époque.

"Le temps s'est arrêté. Est-ce qu'il va tirer ou pas ? Je me le suis demandé", se souvient aussi Patrick, alors âgé de 18 ans.

Terrorisés, les jeunes remontent l'escalier, sortent dans la rue. "Il y a plein de lumière, plein de policiers", dit Adoul. "Je suis choqué. C'est comme si on était des terroristes".

"J'avais peur de mourir ce soir-là", témoigne Wensly, l'ingénieur du son, qui a eu "l'impression d'avoir commis un crime".

Les jeunes, interpellés un par un, décrivent un déchaînement de coups et d'insultes une fois sortis dans la rue. "Je suis jeté sur le pavé et frappé par je ne sais combien de policiers. J'ai vu un de mes amis traîner sur trois quatre mètres", dit Gilles.

Aucune explication

Sur les six témoins, seuls deux d'entre eux sont affirmatifs sur l'injure "sale nègre" qui aurait été proférée à l'encontre de Michel Zecler et/ou à leur encontre. Mais ils ne savent plus exactement à quel moment ni où.

Tous en revanche se rappellent que Michel Zecler, de nouveau violemment frappé dans la rue, a dit à un policier noir : "Je me fais traiter de sale nègre et tu acceptes ça ?"

Au commissariat, le producteur est placé en garde à vue, les jeunes sont mis dans une grande cellule, menottés à un banc. Puis libérés. Sans explication.

"Je tiens à préciser qu'on n'était pas des forcenés", souligne Patrick.

"J'attends que la justice ne nous abandonne pas", dit pour sa part un autre jeune, Mohamed. L'audience a révélé qu'une enquête préliminaire visant des policiers pour violences lors de sept interpellations ce soir-là a été ouverte en 2022. Les actes d'investigation viennent de s'achever, a précisé le parquet sollicité par l'AFP.

Tous les jeunes se disent encore très marqués par ce déferlement de violence, et dans l'incompréhension.

Quelques jours après son interpellation, Patrick a reçu une amende pour non-port du masque sanitaire. C'était aussi, en pleine période de Covid, la raison initiale du contrôle de Michel Zecler.

"Je me suis dit +ah ouais, quand même... ils sont culottés+", conclut le jeune homme.