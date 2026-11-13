Objectif de cette coordination active depuis le 3 novembre jusqu'au 30 mars 2027 : anticiper les intempéries, éviter les blocages routiers et garantir la fluidité des déplacements dans le département.

Une alliance stratégique pour maintenir les flux économiques

Face aux aléas climatiques de l'hiver, la continuité des axes routiers représente un véritable enjeu pour la sécurité des usagers et l'activité économique locale. Pour prévenir toute paralysie du réseau, la Direction départementale des territoires, la DREAL Grand Est et les forces de sécurité intérieure unissent leurs forces aux principaux exploitants : la DIR Est, le Conseil départemental, la Métropole du Grand Nancy, la Région Grand Est, la SANEF et APRR.

Ensemble, ils ont défini les moyens matériels et les protocoles de traitement des chaussées. En parallèle, le préfet Yves Séguy s'est rendu au centre d'entretien et d'intervention de la DIR Est à Fléville afin d'évaluer sur le terrain les équipements déployés par les agents.

Anticipation, restrictions et vigilance des usagers

Si la prévision météorologique progresse, l'intensité et la localisation exacte des épisodes hivernaux restent imprévisibles. En cas de dégradation exceptionnelle, les autorités se réservent le droit d'instaurer des restrictions de circulation, voire des fermetures d'axes stratégiques.

Pour accompagner cette mobilisation publique et privée, les professionnels de la route et les particuliers sont appelés à la prudence. Il est vivement recommandé de consulter les prévisions sur Météo-France et l'état du trafic sur Bison Futé avant tout trajet.

À l'approche des premiers froids, la performance logistique et la sécurité du territoire reposent désormais sur cette étroite synergie entre la réactivité des équipes d'intervention et la responsabilité de chaque conducteur.