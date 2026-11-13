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Plus de 630 maires de l'Aisne évoquent l'avenir des communes à Chamouille

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Le congrès des maires de l'Aisne a fait recette au Center Parcs, le premier depuis le renouvellement des élections municipales de mars dernier, avec 630 maires présents.

Morgan Gheeraert | La Gazette France

Par Morgan Gheeraert

La Gazette Picardie

Publié aujourd'hui à 15h42
David Bobin, nouveau président de l'Union des maires de l'Aisne, lors du congrès, vendredi 13 novembre.

David Bobin, nouveau président de l'Union des maires de l'Aisne, lors du congrès, vendredi 13 novembre.

Du monde, des rencontres, des problématiques et peut-être des solutions pour demain. Le congrès des maires de l'Aisne qui s'est tenu au Center Parcs de Chamouille, vendredi 13 novembre, a réuni environ 630 maires et élus du département. Un succès peut-être à mettre en lien avec le renouvellement des équipes municipales opéré à l'occasion des élections de mars dernier. 

Et peut-être aussi avec l'arrivée d'un nouveau président, David Bobin, élu il y a trois semaines seulement à la tête de l'Union des maires de l'Aisne. Dans son discours, le maire de Vauxbuin depuis 13 ans, a indiqué qu'il souhaitait «donner une impulsion nouvelle» et a rappelé que malgré les difficultés, le mandat de maire «procurait de grandes satisfactions : voir un projet aboutir, un service fonctionner mieux, une difficulté se résoudre». 

Table ronde sur l'avenir de l'école

Le président a appelé l’État à faire davantage confiance aux communes et aux maires. Invités à s'exprimer également, Pierre-Jean Verzelen, président de l'Aisne et Isabelle Epaillard, préfète du département, ont rappelé que certains sujets s'avançaient devant les élus et acteurs du département comme la santé, l'eau ou encore l'école. Une table ronde à propos de l'avenir de l'école dans l'Aisne, un territoire confronté à une baisse démographique, a été organisée l'après-midi et plusieurs élus dont Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, y ont participé. 

Morgan Gheeraert | La Gazette France

Morgan Gheeraert

Journaliste , La Gazette Picardie

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