Du monde, des rencontres, des problématiques et peut-être des solutions pour demain. Le congrès des maires de l'Aisne qui s'est tenu au Center Parcs de Chamouille, vendredi 13 novembre, a réuni environ 630 maires et élus du département. Un succès peut-être à mettre en lien avec le renouvellement des équipes municipales opéré à l'occasion des élections de mars dernier.

Et peut-être aussi avec l'arrivée d'un nouveau président, David Bobin, élu il y a trois semaines seulement à la tête de l'Union des maires de l'Aisne. Dans son discours, le maire de Vauxbuin depuis 13 ans, a indiqué qu'il souhaitait «donner une impulsion nouvelle» et a rappelé que malgré les difficultés, le mandat de maire «procurait de grandes satisfactions : voir un projet aboutir, un service fonctionner mieux, une difficulté se résoudre».

Table ronde sur l'avenir de l'école

Le président a appelé l’État à faire davantage confiance aux communes et aux maires. Invités à s'exprimer également, Pierre-Jean Verzelen, président de l'Aisne et Isabelle Epaillard, préfète du département, ont rappelé que certains sujets s'avançaient devant les élus et acteurs du département comme la santé, l'eau ou encore l'école. Une table ronde à propos de l'avenir de l'école dans l'Aisne, un territoire confronté à une baisse démographique, a été organisée l'après-midi et plusieurs élus dont Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, y ont participé.