«Le développement économique ne s’arrête pas aux frontières des intercommunalités. Nos territoires sont liés les uns aux autres», a pointé Eddie Facque, président de la communauté de communes des Villes-Soeurs, lors de la présentation à Abbeville de Baies 360. 360 pour désigner une approche globale du développement économique qui va se concrétiser les 7 et 8 avril prochains à Abbeville par l’organisation d’un évènement multisites (conservatoire de la baie de Somme, théâtre municipal et boulevard Vauban).



16 temps forts en 48 heures

Il réunira entreprises - celles intéressées d’y participer sont déjà invitées à se faire connaitre - , partenaires économiques, acteurs de l’emploi et de la formation, collectivités, jeunes et grand public autour de 16 temps forts en 48 heures. Citons notamment un créathon, une soirée de gala avec des remises de prix, un speed meeting, un job dating… Cet évènement se veut une première car il va réunir cinq intercommunalités : la communauté de communes des Villes Soeurs donc, mais aussi celle des Villes Soeurs, du Ponthieu Marquenterre, la communauté de communes interregionale Aumale-Blangy-sur-Bresle et la communauté d’agglomération de la baie de Somme.

«Nous partageons le même ADN, notamment industriel, a ajouté Angelo Tonolli, président de la communauté d’agglomération de la baie de Somme. Nos territoires comptent 484 établissements industriels pour 14 981 emplois. Les savoir-faire sont complémentaires. Nous souhaitons faire émerger une destination économique commune».

La complémentarité des cinq territoires

En effet, la complémentarité des cinq territoires constitue l’un des fondements de la démarche.. Ainsi, le Vimeu est riche d’un héritage industriel reconnu dans la serrurerie-quincaillerie, robinetterie, métallurgie, mécanique, décolletage, usinage, plasturgie et transformation des matériaux; les Villes soeurs ont développé un écosystème industriel autour du verre, du flaconnage et de la verrerie industrielle; Aumale-Blangy se distinguent par des compétences dans le verre, le verre pharmaceutique et la plasturgie; le Ponthieu-Marquenterre abrite des activités industrielles et agroalimentaires qui participent à la diversité productive du bassin; enfin, le territoire de la baie de Somme dispose d’une économie diversifiée et un trait d’union entre plusieurs filières d’activités stratégiques. De plus, le territoire bénéficie d’une situation géographique stratégique à environ une heure trente de Paris en train et à proximité des autoroutes A16 et A28. Sans oublier, la proximité avec la centrale de Penly et le développement de l’éolien en mer ou terrestre.

Une feuille de route économique devrait être présentée au printemps aux entreprises : «Il nous faut retrouver la fierté de notre territoire, être confiants en l’avenir», a conclu Angelo Tonelli, avec à ses côtés, Laurent Ghys, vice-président de la CABS en charge du développement économique et de l’attractivité.







