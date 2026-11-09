David Bobin souhaite «mieux valoriser l'action des communes»

La Gazette de Picardie : Quel est votre parcours d'élu ?

David Bobin : Je suis engagé dans la vie publique depuis bientôt 19 ans. J'ai été élu adjoint au maire de Vauxbuin, près de Soissons, en 2008 à l'âge de 23 ans, j'étais encore étudiant. Je suis devenu maire en 2013, le maire de l'époque ayant démissionné pour raisons de santé et j'ai été réélu depuis en 2014, en 2020 et cette année. J'ai aussi été élu en avril dernier, vice-président de l'agglomération de GrandSoissons en charge de l'habitat et de la planification urbaine. Et je suis conseiller départemental depuis 2021, élu sur le canton de Soissons 2, président du Sdis 02 et je suis devenu premier viceprésident du Département cet été, à la faveur de la réorganisation du mois de juillet dernier. J'ai aussi été directeur de cabinet d'Alain Crémont, maire de Soissons, durant sept ans, jusqu'en 2021. Et avant cela, j'étais au cabinet de Jean-François Coppé, à la Ville de Meaux (Seine-et-Marne).

Qu'est-ce qui a motivé votre candidature à la présidence de l'Union des maires ?

Le sens de ma candidature et mon ambition, c'est d'être utile aux 797 maires du département, dans la continuité de mon parcours. Ces communes sont diverses avec parfois des défis complexes mais on partage tous la même ambition qui est d'être au service de nos habitants et d'améliorer leur quotidien. Tout cela dans un contexte où la fonction de maire doit rester un engagement et non pas un métier même si hélas, on tend de plus en plus à ce que ça le devienne. Les responsabilités deviennent de plus en plus importantes, les normes sont plus nombreuses et on nous demande de toujours faire plus avec toujours moins. Cela aboutit à ce qu'on tende vers la professionnalisation de l'engagement d'élu. La réponse qu'on peut apporter à l'Union des maires, déclinaison locale de l'AMF (Association des maires de France), c'est d'être à la fois une boîte à outils et une caisse de résonance.

C'est-à-dire ?

L'idée de la boîte à outils, c'est comment on permet aux maires de bénéficier de conseils, d'informations, de formations, de mutualisation de moyens et tout ce qui peut être un appui au quotidien. Cela pour leur permettre d'avoir des solutions, et de savoir quand ils sont confrontés à un problème, que d'autres maires ont pu connaître le même type de problématiques et ont pu le résoudre. Mais je ne veux pas résumer cela du point de vue des problèmes, nous sommes aussi dans un département où il y a des initiatives qui fonctionnent. Si l'Union des maires peut être une caisse de résonance de ces initiatives positives mises en place par les communes et qui peuvent en inspirer d'autres, je pense qu'elle a là tout son rôle à jouer.

L’État doit faire confiance aux élus locaux

Quelle est votre vision du territoire et de ses 797 communes ?

L'Aisne est un département qui compte plus de maires qu'un pays comme la Belgique qui a 589 bourgmestres, l'équivalent du maire. Cela fait toute la richesse et la variété de notre département. Beaucoup de maires ont de belles idées, font avancer leur commune et innovent dans la manière de conduire leur action municipale. Tout cela mérite d'être mis en valeur et promu pour en inspirer d'autres. Je veux qu'on mette en avant ce qui se fait de bien et ne pas seulement être le défenseur des sujets qui posent question. Je m'inscris en cela dans la vision défendue par Pierre-Jean Verzelen, nouveau président du Conseil départemental, pour mettre en avant nos atouts et ne pas se concentrer uniquement sur ce qui va mal.

Quelles seront vos priorités d'action ?

La priorité est de renouer avec la formation des élus alors qu'une toute nouvelle génération d'élus est arrivée suite au renouvellement des conseils municipaux en mars dernier. Ils ont besoin qu'on puisse leur apporter des actions de formation directe en présentiel. Jusqu'ici, l'Union des maires de l'Aisne le faisait surtout en distanciel avec un certain nombre de webinaires qui ont pu fonctionner mais je pense qu'il est temps qu'on revienne à des formations en présentiel. C'est aussi ce qui fait le sel de notre engagement, c'est de pouvoir se rencontrer, partager nos expériences d'élus et nous sommes élus parce qu'on aime rencontrer des gens et monter des projets.

Et un autre aspect sera de faire de l'Union des maires un partenaire solide et exigeant vis-à-vis de nos institutions que ce soit l’État, la Région, le Département, afin de formaliser des positions qui satisfassent le plus grand nombre de maires possible. Et cela par-delà les sensibilités politiques puisque je m'attache à insister sur le fait que l'Union des maires est apolitique et a vocation à travailler avec l'ensemble des élus. Nous avons tous le même engagement et certains sujets intéressent l'Aisne particulièrement : ceux de la ruralité, l'accès aux soins, la carte scolaire ou encore la sécurité. Qu'on soit maire d'une petite commune rurale, d'une ville moyenne ou d'une plus grande ville, on a des choses à dire et il faut qu'on réussisse, en étant rassemblés et unis, à avoir un même discours face à nos partenaires.

Quel sera votre positionnement avec l’État ?

Il faut faire comprendre à l’État qu'il a tout intérêt à compter sur nous et peut-être à ce qu'il revoit la position descendante, qui est la sienne, trop souvent aujourd'hui. De dire «moi à Paris, je décide ce que vous allez appliquer dans les territoires», ce n'est pas forcément comme cela qu'on conçoit la manière dont les choses doivent fonctionner. Il faut donc une voix forte pour faire entendre les particularités de notre territoire et faire confiance aux élus locaux. Je prends pour exemple la volonté récente exprimée par le Conseil départemental, de travailler au rehaussement de la vitesse de circulation à 90 km/h sur nos routes. Depuis 2018, le mécontentement n'a jamais varié parce qu'on a appliqué partout en France la même règle sans tenir compte des spécificités axonaises. Nous demandons justement, dans le cadre d'un nouvel acte de décentralisation, à ce qu'on tienne compte des spécificités locales du département avant d'imposer les choses. C'est aussi le rôle de l'Union des maires de l'Aisne de défendre cela.

Comment se porte l'Union des maires de l'Aisne aujourd'hui ?

Les comptes ont été remis dans le positif et l'association a regagné 17% d'adhérents supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 60% des maires de l'Aisne adhèrent à l'association. C'est une priorité d'avoir plus d'adhérents encore afin de permettre à l'association d'améliorer son fonctionnement mais surtout et avant tout de créer le rassemblement et l'unité des maires sur l'idée d'avancer ensemble. Les maires sont en première ligne de manière criante, on l'a vu encore avec les événements récents des manifestations en centre-ville. Il faut être encore plus unis, dans ce contexte, et serrer les rangs.

Comment vous projetez-vous sur le congrès du 13 novembre ?

Ce congrès sera un temps d'échange important, l'occasion de rencontrer les adhérents et ce rendez-vous est attendu par les maires. Nous avons vu, l'an dernier, combien la nouvelle mouture d'organisation de ce congrès qui se tient désormais à Chamouille, avait plu. Le thème retenu pour la table ronde de l'après-midi, avec les élus, a trait à l'avenir de nos écoles et la carte scolaire. C'est un sujet qui concerne chaque maire, chaque commune, petite ou grande, avec des enjeux différents. Pour une petite commune, c'est un facteur d'attractivité et de vitalité important. Le maire doit être remis au coeur de la décision sur ce sujet.