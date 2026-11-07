L'État via le ministère de l’Éducation nationale a publié une liste de 200 lycées «nécessitant une attention particulière» en se basant sur l'avis de lycéens consultés à la suite des manifestations de ces derniers. Au total, 19 lycées des Hauts-de-France font partie de la liste et un seul dans l'Aisne. Pour la Région Hauts-de-France, en charge du bâtimentaire des lycées, «l’attention portée aux lycées ne saurait se résumer à une liste de 19 établissements. Chaque lycée compte et doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins et aux réalités de son territoire», rappelle-t-elle.

Contestation de la Région

Laurent Rigaud, vice-président de la Région Hauts-de-France en charge de l’éducation et des lycées, estime que ce sont bien les 270 établissements de la région qui nécessitent une attention particulière. Il conteste d'ailleurs la méthode employée par le gouvernement pour recueillir ces avis lycéens à travers la plateforme Agora. Il en appelle par ailleurs l’État à revoir ses coupes budgétaires à l'égard de la Région et ainsi à lui laisser les moyens d'agir pour les lycées. Il rappelle aussi que les 270 lycées régionaux bénéficient de travaux chaque année et qu'une enveloppe de 100 millions d'euros est notamment prévue en 2026 pour rénover les systèmes de chauffage.

Le plan du gouvernement, évalué à 4 milliards d'euros, doit s'appuyer sur un relèvement du plafond du Livret A. Dans chacun des 200 lycées identifiés, un conseil de la vie lycéenne et un conseil d'administration dédiés seront organisés dans les prochains jours, afin de définir un plan d'action immédiat.