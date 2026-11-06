Oise : une vingtaine de postes à pourvoir dans la fonction publique

Le service public recrute dans l’Oise. Le 4e forum des métiers de l’emploi public, organisé mi-octobre 2026 par le Secrétariat général commun départemental (SGCD) des services de l’État, a réuni plus de 800 visiteurs à Beauvais. Cette rencontre avait pour objectif de faire connaître les métiers des trois versants de la fonction publique : État, territoriale et hospitalière.

33 structures mobilisées à Beauvais

Au total, 33 structures étaient présentes à l’Elispace pour échanger avec le public. Parmi elles figuraient notamment la Direction départementale des Finances publiques, la Ville de Beauvais, l’agglomération du Beauvaisis, le centre hospitalier de Beauvais, l’académie d’Amiens, la gendarmerie, la Police nationale et France Travail.

La rencontre a permis de recueillir près de 700 CV. Les visiteurs ont pu découvrir les métiers proposés et les différentes possibilités de recrutement, ainsi que les offres de stages, d’apprentissage et de services civiques.

Une vingtaine d'offres encore disponibles

Les recrutements se poursuivent au-delà de ce forum. Les offres d’emploi de la fonction publique sont publiées tout au long de l’année sur la plateforme Choisir le service public. Près d’une vingtaine de postes sont actuellement proposés dans l’Oise.

Parmi les profils recherchés figurent notamment un chargé de développement de l’emploi et des territoires pour l’arrondissement de Beauvais, un adjoint au chef du service interministériel de défense et de protection civiles à la préfecture, un chef du bureau de l’immobilier et de la logistique au SGCD, ainsi qu’un chargé d’études habitat à la Direction départementale des territoires.



