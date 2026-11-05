C'est une action de prévention que lance Philippe Marini, le maire de Compiègne. "Vision et lumière", telle est baptisée l'opération : deux journées gratuites de vérification de véhicule. «À l’approche de l’hiver, j’ai souhaité proposer aux automobilistes une vérification gratuite des équipements automobiles», explique Philippe Marini. Parce qu'un phare mal réglé, un feu défectueux ou des essuie-glaces usés peuvent réduire la visibilité et rendre les déplacements plus dangereux.



Cette opération se déroulera les samedis 7 et 14 novembre 2026, de 9h à 16h, sur le parking du stade Paul Petitpoisson. Elle est organisée par la Ville de Compiègne avec la police municipale, l’ARC et l’Atelier des mobilités du Compiégnois – garage solidaire, géré par l’association Partage Travail.

Vérification des équipements

Sur place, les mécaniciens du garage solidaire vérifieront les phares, les feux et les essuie-glaces. Ils procéderont aux réglages simples et signaleront les réparations éventuellement nécessaires. Les policiers municipaux accueilleront les automobilistes et leur apporteront des conseils de sécurité routière.



Ces deux journées sont gratuites et ouvertes à tous, sans condition de ressources. Elles permettront également de faire connaître le garage solidaire, qui aide les personnes aux revenus modestes à entretenir et réparer leur voiture à des tarifs adaptés. «J’invite chacun à venir avec son véhicule et à faire connaître ces deux rendez-vous à ses proches. Bien voir et être vu, c’est protéger sa sécurité et celle des autres», exprime le maire de Compiègne