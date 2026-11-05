Un homme de 76 ans, qui avait tué son ex-conjointe en 2023 en la percutant à deux reprises avec son véhicule, a été condamné jeudi à Auch à 30 ans de réclusion criminelle avec 15 ans de sûreté.

L'avocat général avait requis jeudi, quatrième jour de ce procès aux assises entamé lundi, une peine de 30 ans de réclusion avec 20 ans de sûreté, ont précisé à l'AFP deux avocats présents à l'audience.

Le 3 août 2023, après avoir percutée à deux reprises son ex-conjointe avec son véhicule à Préchac-sur-Adour, un village du Gers, cet homme s'était enfui vers le village voisin de Galiax, où il avait tenté de se tirer dessus avec une carabine. Grièvement blessé à la tête, il avait été hospitalisé.

La victime avait déposé, le 18 juin 2023, une main courante à la gendarmerie de Marciac pour des menaces de mort, reçues entre janvier et juin. L'accusé avait ensuite été placé en garde à vue pour "menaces de mort réitérées par conjoint". Il avait reconnu les faits et reçu une convocation judiciaire pour le 3 novembre.

Qualifiant ce meurtre de "chronique d'un féminicide annoncé" et pointant "la responsabilité de l’État", l'avocat des parties civiles, Fabien Arakelian a regretté jeudi que, alors que la victime avait "dénoncé des menaces de mort réitérées" de la part de son ancien compagnon aux gendarmes, il n'ait fait l'objet par la suite que d'"un placement en garde à vue de 4h15, suivi d'une convocation pour une composition pénale" plusieurs mois plus tard.

"Surtout lorsqu'on reprend les dates : le placement en garde à vue a eu lieu le 31 juillet et les faits ont été commis le 3 août", a encore déclaré Me Arakelian à l'AFP.

Au cours du procès, l'accusé "n'a eu quasiment aucune parole de compassion à l'égard de la victime et il a eu des formules vraiment très, très malheureuses", a reconnu de son côté l'avocat de la défense, Christophe Grau, tout en jugeant la peine "totalement démesurée", compte tenu notamment de l'âge de son client, a-t-il précisé à l'AFP.