Cette décision, validée par la Préfecture et les services de l'État en collaboration avec Enedis et la FNCCR, permettra à l'autorité organisatrice Territoire d'Énergie Somme de piloter directement les travaux de modernisation de son réseau grâce aux aides du FACE.

Un nouveau cadre financier pour les réseaux électriques territoriaux

À compter du début de l'année 2027, la gouvernance énergétique de la Somme connaîtra une reconfiguration stratégique. Douze municipalités samariennes quitteront le régime urbain pour rejoindre le régime rural. Ce basculement administratif modifie profondément les mécanismes de financement des infrastructures locales. En accédant aux subventions du Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE), le syndicat mixte Territoire d’Énergie Somme bénéficiera de nouveaux leviers économiques pour porter, en maîtrise d’ouvrage directe, les chantiers de renforcement et de sécurisation des lignes électriques au plus près des besoins des collectivités.

Le cas spécifique de Cayeux-sur-Mer et le poids des investissements

Parmi les localités concernées, la trajectoire de Cayeux-sur-Mer se distingue par l’obtention d’un classement par dérogation. Cette spécificité réglementaire vise à répondre aux contraintes techniques propres à cette commune littorale, particulièrement exposée aux aléas climatiques et aux exigences de sécurisation des réseaux. L'intégration globale de ces douze territoires est le résultat d'une concertation étroite menée entre les services de l’État, la Préfecture de la Somme, l'exploitant Enedis et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

«La reconnaissance de Cayeux-sur-Mer est une avancée importante, mais cette décision concerne plus largement douze communes de la Somme. Leur passage en régime rural renforce notre capacité à porter directement les travaux d’électrification et à agir concrètement pour des réseaux plus sûrs et plus performants», souligne Franck Beauvarlet, président de Territoire d'Énergie Somme.