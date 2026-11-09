La Capeb Grand Est vient de fêter ses 10 ans à Pont-à-Mousson

Artisanat du bâtiment en Grand Est : quel avenir voulons-nous construire ensemble ? Thème de la table ronde version regards croisés, le 6 novembre dernier à l’abbaye des Prémontrés, à l’occasion des dix ans de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) Grand Est.

À la tribune : Jean-Christophe Repon, président national de la Capeb, qui a fait le déplacement, Franck Leroy, le président de la Région Grand Est, Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle, et Maurice Karotsch, le président de la Capeb Grand Est.

Relancer l’activité

«Il nous faut aujourd’hui tout mettre en œuvre pour que notre activité reparte», assure le président national de la Capeb.

«Cela passe notamment par la mutualisation de nos moyens, notamment en termes de formation, sur nos territoires. C’est toute la logique que nous développons depuis dix ans au sein de la Capeb Grand Est», assure Maurice Karotsch, le président de la Capeb Grand Est.

Au troisième trimestre 2026, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a reculé de 1% sur un an (-0,5% dans le Grand Est). Si quelques signes d’amélioration apparaissent, notamment dans les travaux de performance énergétique, ils ne profitent qu’à certains métiers.

La Capeb entend être reçue prochainement par le Premier ministre et elle demande notamment :

. une baisse temporaire de la TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation, afin de soutenir la demande et le pouvoir d’achat des ménages.

. un parcours de rénovation énergétique par étapes, cohérent, accessible financièrement et adapté aux besoins des ménages, pour permettre aux travaux de se concrétiser.

. un arrêt de la hausse du coût du travail en écartant la prime de partage de la valeur (PPV) de l'assiette de calcul de la réduction des cotisations patronales, ainsi que la participation, l’intéressement et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise (PEE) tels que prévus dans le projet de budget 2027 du gouvernement.

. un système de gestion des déchets (REP PMCB) efficace et adapté aux artisans et aux collectivités locales, afin de réduire les difficultés rencontrées par les entreprises et de rendre le dispositif plus adapté à la réalité des TPE sur le terrain.

. une meilleure reconnaissance du rôle des artisans dans la transition énergétique, en particulier dans le déploiement des pompes à chaleur, afin qu’ils puissent conserver leur place dans la relation avec les clients et la réalisation des travaux.

La Confédération demande également que le budget 2027 soutienne les financements privés en faveur de la rénovation énergétique, notamment les donations intrafamiliales, favorise l’adaptation des logements au vieillissement et l’équipement des entreprises en bornes de recharge pour leurs véhicules professionnels.