À Metz, les commerces pourront ouvrir cinq dimanches avant Noël

Les commerçants messins pourront profiter de cinq dimanches d’ouverture avant Noël. Par un arrêté signé le 27 octobre 2026, Pascal Bolot, préfet de la Moselle, autorise les commerces de détail situés sur le ban communal de Metz à accueillir leur clientèle les dimanches 22 et 29 novembre, puis les 6, 13 et 20 décembre.

Cette décision intervient à l’approche d’une période stratégique pour les commerces, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle fait suite à une concertation organisée le 16 octobre entre les services de l’État, les partenaires sociaux et les représentants des commerçants locaux.

Le marché de Noël au cœur du dispositif

Pour justifier cette dérogation, la préfecture met notamment en avant l’affluence attendue dans le centre-ville à l’occasion du marché de Noël, programmé du 20 novembre au 30 décembre 2026. L’événement, qui constitue l’un des rendez-vous majeurs de la saison hivernale dans le Grand Est, attire en moyenne quelque 3,5 millions de visiteurs.

Le dimanche 22 novembre, premier dimanche d’ouverture du marché, devrait notamment connaître un pic de fréquentation, avec l’inauguration du Sentier des Lanternes. La gratuité des transports en commun renouvelée chaque week-end pendant le marché constitue également un facteur favorable à la venue des visiteurs.

Les commerces pourront ouvrir dans la limite de dix heures par dimanche. Le travail dominical reposera exclusivement sur le volontariat : aucun salarié ne pourra être contraint de travailler ces jours-là. Les employeurs devront également déclarer leur ouverture à l’inspection du travail et respecter les majorations salariales ainsi que les repos compensateurs prévus par la réglementation.