Comment l’intelligence artificielle et la robotique peuvent-elles accompagner la transformation des sites industriels ? C’est la question au cœur de l’événement «L’IA & la robotique au service de l’industrie 4.0», organisé vendredi 13 novembre par Inspire Metz et GEBIA2 à l’Institut en Innovation Logistique (I2L), 2 rue Valentin Bousch au Technopole. De 8 h à 10 h, industriels, start-up, acteurs de la recherche et étudiants sont invités à échanger autour des technologies qui redessinent les outils de production.

Des projets collaboratifs aux démonstrations de robots

La matinée s’articulera autour d’une table ronde réunissant The Pool, Vitamine Jungle, Polyflyx et SIPA. L’objectif : présenter des projets de recherche collaboratifs et illustrer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et la robotique dans le secteur industriel.

Au-delà des échanges, les étudiants de l’I2L proposeront des démonstrations de robots pour appréhender concrètement ces technologies et leurs applications potentielles, mais aussi rapprocher les entreprises des compétences et des talents du territoire.

L’événement permettra également de découvrir en avant-première un aperçu de la deuxième édition de METZ TECH 2042, rendez-vous consacré aux innovations technologiques dont la prochaine édition est en préparation.

Pour vous inscrire, cliquez directement sur ce lien.