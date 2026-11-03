Le dessin comme langage artistique, vecteur d’émotions et source d’imaginaire. C’est ce que propose de découvrir l’exposition «Même pas peur !», consacrée à l’illustration jeunesse, au château de Courcelles. Du 7 novembre 2026 au 17 janvier 2027, cette manifestation réunira plusieurs illustrateurs autour d’une ambition commune : mettre en lumière la diversité des pratiques et des univers graphiques.

Destinée aux petits comme aux grands, l’exposition entend montrer toute la richesse de l’illustration contemporaine, qu’elle soit figurative, narrative, poétique ou expérimentale. Au-delà des images, elle invite à comprendre comment le dessin permet de raconter des histoires, de transmettre des émotions, mais aussi de questionner notre époque et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Dans les coulisses du livre illustré

Les visiteurs pourront découvrir des dessins originaux et des carnets de croquis, mais également explorer différentes techniques artistiques et les étapes de création d’un livre illustré. Une occasion de mieux comprendre le travail des artistes et les multiples possibilités offertes par cette discipline, qui occupe une place importante dans l’édition jeunesse.

Parmi les artistes mis à l’honneur figure Justine Brax, marraine de l’exposition. «Reconnue pour son travail dans l’édition jeunesse, l’illustratrice développe un univers singulier, caractérisé par la sensibilité de son trait, la richesse de ses couleurs et la force de ses compositions», annonce la Ville de Montigny-lès-Metz.

L’exposition sera accessible gratuitement du vendredi au dimanche, de 14h à 18h, hors période de fermeture annuelle du château, du 25 décembre 2026 au 3 janvier 2027.