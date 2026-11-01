Tourcoing : le Fresnoy organise une exposition 100% kids friendly

Expo-Kids est un temps fort consacré aux enfants pour découvrir de manière ludique l'exposition Panorama 28, en compagnie des artistes du Fresnoy. Au programme de ce dimanche 8 novembre, plusieurs ateliers de pratique artistique en accès libre, animés par des artistes : atelier incrustation sur fond vert, atelier «Dessiner, projeter, raconter !», cartographie du corps ou encore expérimentations sonores. Ces ateliers en continu sont complétés par des visites guidées pour découvrir une sélection d'œuvres de l'exposition.

Panorama 28, jusqu'en janvier 2027

Grand rendez-vous annuel du Fresnoy, l'exposition Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, dans les domaines de l'image, du son et de la création numérique. Elles ont toutes été réalisées par les artistes du Fresnoy-Studio national. Visible jusqu'au 3 janvier 2027, l'exposition s'intéresse cette fois-ci à la question des invisibles : «Etre visible semble devenu une condition d'existence sociale : il faut se montrer, se raconter, se documenter, produire continuellement des traces (...). Leurs œuvres s'attachent à ce qui se tient au seuil de la perception : le presque effacé, l'enfoui, dans les terresn dans les âges (...)» selon Annabelle Ténèze, commissaire de l'exposition et directrice du Louvre-Lens.

Le Fresnoy, ce sont 11 000 m2 dédiés à la création autour d'une école d'art, d'un établissement ouvert à tous et d'un lieu d'échanges entre les institutions régionales, nationales et internationales. Sa direction a été confiée, depuis février 2026 à Isabelle Gaudefroy, qui a succédé à Alain Fleischer.