À Ault, Guillaume Ducrocq donne un nouvel élan à la boucherie

Il en rêvait depuis ses premiers pas dans le métier. À 43 ans, Guillaume Ducrocq a franchi le cap en

reprenant le fonds de commerce de la boucherie aultoise, située rue de la Grande-Rue, à la suite du départ à la retraite de son prédécesseur. Une nouvelle aventure professionnelle pour cet artisan qui a rapidement su qu’un jour, il ouvrirait sa propre boutique.

Formé à l’École nationale de boucherie à Paris, où il décroche son CAP-BEP, il fait ses armes dans

différentes boucheries de grandes surfaces en Seine-Maritime. Souhaitant découvrir une autre facette du

métier, il quitte ensuite le salariat pour exercer comme boucher-charcutier-traiteur indépendant auprès de

plusieurs artisans. Une expérience qui lui permet d’approfondir ses connaissances tout en recherchant un

fonds de commerce à reprendre. C’est sur les réseaux sociaux qu’il découvre l’annonce de la mise en vente de la boucherie d’Ault. Une commune qu’il ne connaît pas encore. «Je ne connaissais pas Ault. Je suis venu un dimanche repérer l’endroit et là, waouh, j’ai découvert ce lieu et je me suis dit : c’est super beau», raconte-t-il. Le mardi suivant, il se présente à la boucherie. Un mois plus tard, il ouvre son commerce.

Une offre enrichie de produits maison

Si son prédécesseur se consacrait essentiellement à la boucherie, Guillaume Ducrocq souhaite élargir les

services proposés à sa clientèle. À la viande s’ajoutent désormais la charcuterie maison et un rayon

traiteur. L’artisan est également prêt à répondre aux demandes de réception. Il mise notamment sur des

agneaux de prés-salés et sur une viande locale, achetée aux abattoirs de Friaucourt.

Parmi ses spécialités, il propose notamment une tarte Tatin aux pommes accompagnée de boudin noir, une association originale qui illustre son envie de diversifier les plaisirs. Le commerce assure également un

dépôt de pain et propose des colis du mois à des prix attractifs. À l’approche de la saison estivale,

sandwiches et salades viendront compléter la gamme.

Un accueil encourageant et des projets

Pour ce nouvel arrivant, les premiers contacts sont prometteurs. Clients, commerçants et mairie lui ont

réservé un accueil chaleureux. «Les clients sont très gentils. Ils ont besoin de moi comme moi j’ai besoin

d’eux», souligne-t-il, conscient de l’importance des liens de proximité dans la vie d’un commerce de

village.

Aujourd’hui seul aux commandes, Guillaume Ducrocq souhaite renforcer son équipe. Il recherche un

boucher-charcutier-traiteur pour la fin de l’année, puis une personne supplémentaire l’année prochaine.

Au printemps, il espère également rénover la façade de sa boutique.