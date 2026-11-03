À Ault, Guillaume Ducrocq donne un nouvel élan à la boucherie

Il en rêvait depuis ses premiers pas dans le métier. À 43 ans, Guillaume Ducrocq a franchi le cap en
reprenant le fonds de commerce de la boucherie aultoise, située rue de la Grande-Rue, à la suite du départ à la retraite de son prédécesseur. Une nouvelle aventure professionnelle pour cet artisan qui a rapidement su qu’un jour, il ouvrirait sa propre boutique.
Formé à l’École nationale de boucherie à Paris, où il décroche son CAP-BEP, il fait ses armes dans
différentes boucheries de grandes surfaces en Seine-Maritime. Souhaitant découvrir une autre facette du
métier, il quitte ensuite le salariat pour exercer comme boucher-charcutier-traiteur indépendant auprès de
plusieurs artisans. Une expérience qui lui permet d’approfondir ses connaissances tout en recherchant un
fonds de commerce à reprendre. C’est sur les réseaux sociaux qu’il découvre l’annonce de la mise en vente de la boucherie d’Ault. Une commune qu’il ne connaît pas encore. «Je ne connaissais pas Ault. Je suis venu un dimanche repérer l’endroit et là, waouh, j’ai découvert ce lieu et je me suis dit : c’est super beau», raconte-t-il. Le mardi suivant, il se présente à la boucherie. Un mois plus tard, il ouvre son commerce.
Une offre enrichie de produits maison
Si son prédécesseur se consacrait essentiellement à la boucherie, Guillaume Ducrocq souhaite élargir les
services proposés à sa clientèle. À la viande s’ajoutent désormais la charcuterie maison et un rayon
traiteur. L’artisan est également prêt à répondre aux demandes de réception. Il mise notamment sur des
agneaux de prés-salés et sur une viande locale, achetée aux abattoirs de Friaucourt.
Parmi ses spécialités, il propose notamment une tarte Tatin aux pommes accompagnée de boudin noir, une association originale qui illustre son envie de diversifier les plaisirs. Le commerce assure également un
dépôt de pain et propose des colis du mois à des prix attractifs. À l’approche de la saison estivale,
sandwiches et salades viendront compléter la gamme.
Un accueil encourageant et des projets
Pour ce nouvel arrivant, les premiers contacts sont prometteurs. Clients, commerçants et mairie lui ont
réservé un accueil chaleureux. «Les clients sont très gentils. Ils ont besoin de moi comme moi j’ai besoin
d’eux», souligne-t-il, conscient de l’importance des liens de proximité dans la vie d’un commerce de
village.
Aujourd’hui seul aux commandes, Guillaume Ducrocq souhaite renforcer son équipe. Il recherche un
boucher-charcutier-traiteur pour la fin de l’année, puis une personne supplémentaire l’année prochaine.
Au printemps, il espère également rénover la façade de sa boutique.